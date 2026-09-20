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Veliki napad dronovima na Moskvu, pogođena rafinerija
Dvoje ljudi poginulo je u ukrajinskim napadima dronom u moskovskoj regiji, a u glavnom gradu pogođena je i rafinerija nafte, rekle su vlasti u nedjelju, zadnjeg dana parlamentarnih izbora za koje tvrde da ih Ukrajinci napadima žele poremetiti.
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Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade na energetsku infrastrukturu unatoč objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak da su se dvije strane dogovorile o njihovom prekidu.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je na svom kanalu na Telegramu da su spriječeni najveći ukrajinski napadi dronovima dosad te da je Rusija od subote oborila više od 1600 dronova, uključujući 450 onih koji su se kretali prema Moskvi.
Nekoliko dronova dosegnulo je područje rafinerije nafte, a jedan je pogodio stambenu zgradu, rekao je Sobjanjin, dodajući da u samom gradu nije bilo žrtava.
„Neviđeni napad očito je planiran s ciljem ometanja izbora“, rekao je. „Protivnik u tome nije uspio.“
Ukrajina nije komentirala napade. Obje strane kažu da ne gađaju civile.
U široj moskovskoj regiji, osim dvije poginule osobe, evakuirano je 400 ljudi, među kojima 70 djece, iz 21-katne stambene zgrade u okrugu Ramenskoje, a oštećen je i određeni broj kuća, rekao je guverner Andrej Vorobjov.
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