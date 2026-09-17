"obrada paketa"
Naručujete sa Sheina ili Temua? Stiže još jedna naknada
Kupujete li preko Sheina, Temua, Amazona ili drugih platformi koje šalju robu izvan Europske unije, uskoro bi vas mogla dočekati još jedna promjena. Europski parlament odobrio je veliku carinsku reformu koja uvodi novu naknadu za obradu paketa iz trećih zemalja i znatno stroža pravila za internetske platforme.
Važno je naglasiti da nova naknada nije isto što i carina od tri eura koja se od srpnja već primjenjuje na pošiljke male vrijednosti. Riječ je o zasebnoj administrativnoj naknadi za obradu paketa, čiji će točan iznos tek odrediti Europska komisija. Tijekom pregovora spominjao se iznos od dva eura, piše Index.
Države članice trebale bi je početi naplaćivati najkasnije 1. studenoga 2026. godine.
Svrha nove naknade je pokriti rastuće troškove carinskih službi, koje su posljednjih godina zatrpane milijardama malih paketa naručenih preko platformi poput Sheina i Temua.
Prema podacima Europske komisije, samo je tijekom 2025. u EU stiglo 5,9 milijardi artikala male vrijednosti poslanih izravno potrošačima, a oko 90 posto tih proizvoda potjecalo je iz Kine.
Platforme poput Sheina i Temua postaju uvoznici
Jedna od najvažnijih promjena jest to da će platforme i internetski trgovci koji robu izvan EU-a šalju izravno europskim kupcima ubuduće imati znatno veću odgovornost.
Takve platforme smatrat će se uvoznicima. To znači da će carinskim službama morati dostavljati potrebne podatke, podmirivati ili jamčiti za carinska i druga propisana davanja te osigurati da proizvodi koje prodaju zadovoljavaju pravila EU-a.
Podatke o prodaji morat će prijavljivati odmah nakon transakcije, što bi carinskim tijelima trebalo omogućiti da procijene rizik i prije nego što roba stigne na granicu Unije.
Time se dio odgovornosti koji je dosad padao na pojedinačne kupce prebacuje na platforme i trgovce.
Kako bi se spriječilo izbjegavanje obveza preko fiktivnih tvrtki, platforme će morati imati sjedište u EU-u ili ih mora zastupati pravni subjekt iz Unije sa statusom ovlaštenog ili pouzdanog gospodarskog subjekta.
Nova naknada odvojena je od carine od 3 eura
Naknada za obradu naplaćivat će se za svaki artikl kupljen u internetskoj trgovini izvan EU-a i poslan izravno potrošaču.
Njezin iznos odredit će Europska komisija prema minimalnim troškovima koje carinske službe imaju prilikom obrade robe. U izračun će ulaziti troškovi informatičkih sustava, osoblja, provjere podataka, analize rizika i inspekcija.
Iznos će se potom preispitivati svake dvije godine.
Naknadu bi trebao plaćati isti subjekt koji je odgovoran za ostala carinska davanja za paket. Namjera zakonodavca je da se spriječi automatsko prebacivanje tog troška izravno na kupce.
Reforma predviđa i nižu naknadu za određene pošiljke koje se u EU uvoze u većim, objedinjenim količinama, primjerice preko skladišta unutar Unije.
Time se platforme i trgovce želi potaknuti da robu ne šalju pojedinačno iz trećih zemalja za svakog kupca, nego da koriste skladišta unutar EU-a.
Takve pošiljke carinskim je službama jednostavnije kontrolirati i obraditi.
Kazne do 6 posto vrijednosti uvezene robe
Tvrtkama koje sustavno krše europska pravila prijetit će novčane kazne.
Kazne bi trebale iznositi između jedan i šest posto ukupne vrijednosti robe koju je tvrtka uvezla u EU tijekom prethodnih 12 mjeseci. Carinske službe moći će im privremeno ili trajno oduzeti status pouzdanog gospodarskog subjekta te ih označiti kao visokorizične.
Zašto EU pooštrava pravila?
Glavni razlog za reformu je eksplozivan rast internetske trgovine i broj malih paketa koji svakodnevno ulaze u EU, tvrde iz EU.
Carinske službe teško mogu fizički pregledati tako velike količine robe, a europske institucije upozoravaju da se time povećava rizik da do kupaca stignu proizvodi koji ne zadovoljavaju sigurnosne, porezne ili druge europske standarde.
Poseban fokus je na velikim platformama za jeftinu robu, poput Sheina i Temua, preko kojih milijuni Europljana svakodnevno naručuju proizvode iz Kine.
Cilj reforme je da upravo platforme preuzmu veću odgovornost za ono što prodaju europskim kupcima, umjesto da se najveći dio kontrole i odgovornosti rješava tek kada paket stigne na granicu EU-a.
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