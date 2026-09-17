Naručujete sa Sheina ili Temua? Stiže još jedna naknada

Važno je naglasiti da nova naknada nije isto što i carina od tri eura koja se od srpnja već primjenjuje na pošiljke male vrijednosti. Riječ je o zasebnoj administrativnoj naknadi za obradu paketa, čiji će točan iznos tek odrediti Europska komisija. Tijekom pregovora spominjao se iznos od dva eura, piše Index.