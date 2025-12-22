Nijemci suzdržani u predblagdanskom šopingu, trgovci nezadovoljni

Većina njemačkih trgovaca razočarana je dosadašnjim rezultatima prodaje u predbožićnoj sezoni, pokazali su rezultati ankete koju je provela njemačka udruga maloprodajnih trgovaca HDE.
Od oko 300 trgovaca koji su sudjelovali u anketi provedenoj od petka do nedjelje, 62 posto je nezadovoljno, a zadovoljnih je 23 posto, pokazala je anketa.
Razina prometa u maloprodaji kontinuirano je niska, a potrošači su suzdržani, rekao je čelnik udruge HDE Stefan Genth, istaknuvši da maloprodaja sada nade polaže u pojačane kupnje uoči Badnjaka i dodane prodaje u razdoblju između Božića i Nove godine.
Čak 71 posto ispitanika izjavilo je da je broj kupaca koji ulaze u njihove prodajne prostore ove godine manji nego lani, kako u gradskim središtima tako i u predgrađima. Prodaja je pak poskočila zadnje subote prije Božića, a osobito kad je riječ o igračkama, knjigama i odjeći, objavio je HDE.
Ukupno je samo 17 posto ispitanika izrazilo zadovoljstvo ovogodišnjom prodajom uoči Božića, dok je 66 posto nezadovoljno. Kompanije se nadaju rastu prodaje nakon Božića, budući da su mnogi potencijalni kupci na godišnjem odmoru.
Novac i poklon bonovi darovani za Božić također bi mogli doprinijeti rastu prodaje nakon tog blagdana, rekao je Genth.
Prema očekivanjima HDE‑a, ukupni promet u maloprodaji u studenom i prosincu trebao bi dosegnuti 126,2 milijarde eura, što je za 1,5 posto više nego u istom lanjskom razdoblju.
