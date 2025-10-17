Njemačko gospodarstvo tone, Poljska i Češka love priliku za širenjem poslovanja

Val stečajeva u njemačkom gospodarstvu privukao je češke i poljske tvrtke koje su krenule u potragu za prilikama za širenje poslovanja na najvećem tržištu u Europi, piše Reuters.
Njemački sudovi zaprimili su i u rujnu znatno više zahtjeva kompanija za pokretanjem stečajnog postupka nego lani, za čak 10,4 posto, pokazali su početkom tjedna preliminarni podaci saveznog ureda za statistiku. U kolovozu njihov je broj na godišnjoj razini uvećan za 11,6 posto.
Njemačko gospodarstvo bilježi trenutno najdulje razdoblje pada aktivnosti od Drugog svjetskog rata.
Reuters je razgovarao s više od deset ekonomista, analitičara i tvrtki kako bi utvrdio kako češke i poljske tvrtke koriste financijsku moć za pokretanje poslovanja u Njemačkoj, posebno u sektorima proizvodnje, logistike i izvoza.
Manja vrijednost
Stagnacija gospodarskog rasta umanjila je vrijednost njemačkih kompanija, a češkim i poljskim kompanijama ide na ruku i obilna likvidnost i razdoblje relativni niskih troškova zaduživanja.
"Njemačka je danas relativno 'jeftinija'... pa je i imovina (njezinih tvrtki - op. ur.) atraktivnija za inozemne kupce, pa tako i za one iz Poljske", objašnjava čelnik frankfurtskog ureda Poljske agencije za ulaganja i trgovinu Lukasz Chrabanski.
Podaci njemačke središnje banke pokazuju da su češka ulaganja u 2023. godini porasla gotovo 30 posto, približivši se razini od pet milijardi eura.
Poljske tvrtke preuzele su od početka godine šest njemačkih poduzeća, u usporedbi sa samo dva u cijeloj 2024., pokazali su podaci tvrtke Navigator Capital.
"Mršave strukture"
Brojne češke i poljske tvrtke razvile su poslovanje od 90-ih godina prošlog stoljeća i sada su spremne spremne za širenje poslovanja preko granice.
Vlasnik češke tvrtke za željeznički prijevoz tereta VCHB Petr Kozel objašnjava da su odlučili proširiti poslovanje u Njemačkoj budući da tek malobrojne njemačke tvrtke ulaze na to tržište, a one koje već posluju u sektoru imaju problema s nasljedstvom, dodaje Kozel.
"Danas su u prednosti srednja poduzeća s 'mršavim' strukturama i izravnim vlasnicima koji mogu brzo donositi dugoročne odluke", naglašava.
Prednost je čeških i poljskih kompanija što mogu obavljati dio poslova u matičnim zemljama gdje su troškovi rada često niži i paralelno uspostaviti 'mršaviju' upravljačku strukturu u kupljenim njemačkim poduzećima, nekada u obiteljskom vlasništvu, slažu se ekonomisti i poslovni čelnici.
Brojne prilike
Češki proizvođač voćnih rakija R. Jelinek kupio je ove godine najveću berlinsku obrtničku destileriju BLN kako bi ojačao poziciju na njemačkom tržištu i osigurao pristup velikim lancima prehrambenih proizvoda kao što su REWE i Edeka.
"Naš glavni motiv bio je ulazak na ključno tržište kupnjom lokalnog brenda i radnika s iskustvom na njemačkom tržištu", objašnjava za Reuters potpredsjednik R. Jelineka Zdenek Chromy.
Istraživanje njemačke državne razvojne banke KfW pokazalo je da oko 231.000 vlasnika srednjih i malih poduzeća planira staviti ključ u bravu do kraja godine, za čak 67.500 više nego prije godinu dana.
To bi trebalo osigurati brojne prilike za češke i poljske tvrtke bogate gotovinom, zaključuje Reuters.
