Novi sustav naplate cestarina: Hoće li se uređaj ENC moći dijeliti?

Hoće li se u novom sustavu elektroničke naplate cestarine uređaji ENC moći dijeliti ili će svako vozilo morati imati svoj?
'U nacrtu prijedloga Zakona o naplati cestarine nije određeno da svako lako vozilo, ako se korisnik odluči za model uključenja ENC, mora imati svoj uređaj ENC. Projektom sustava predviđeno je da se jedan uređaj ENC može prijaviti uz tri različite registarske oznake lakih vozila. To će biti uređeno pravilnikom o tehničkoj funkcionalnosti sustava i općim uvjetima poslovanja upravitelja autoceste', poručuju iz Ministarstva za tportal.
Dodaju da će registarske oznake prijavljene uz uređaj ENC biti moguće mijenjati, no tijekom vožnje autocestom uređaj mora biti u vozilu. Dakle u praksi će ga u određenom trenutku koristiti samo jedan automobil.
Novi sustav od 2026.
Prema nacrtu prijedloga Zakona o naplati cestarina, koji je prošao javno savjetovanje, novi sustav trebao bi zaživjeti 1. studenog 2026. godine. Tada će svi korisnici autocesta morati biti uključeni u Elektronički sustav naplate cestarine (ESNC).
Vozači motocikala, osobnih automobila i lakih teretnih vozila moći će birati hoće li plaćati cestarinu očitanjem registarskih oznaka ili uređajem ENC, a vozači teških vozila morat će koristiti isključivo ENC.
Nadzor i kazne
U sustavu više neće biti naplatnih kućica, a naplata će se kontrolirati elektronički. Za nadzor će biti zaduženi posebni službenici u 74 vozila, ali i policija te carina. Onaj tko bude zatečen bez registracije u sustavu morat će platiti cestarinu za prijeđenu dionicu i kaznu od 120 eura. Pravnim osobama prijete još veće kazne, i do 1300 eura, ako ne registriraju vozila ili ako im registarske oznake nisu čitljive.
Zašto ne vinjete?
Unatoč brojnim prijedlozima javnosti, vinjete se nisu razmatrale. Ministarstvo inzistira na naplati po prijeđenom kilometru, a koja bi trebala biti pravednija od vremenske naplate. No kritičari upozoravaju da je riječ o jednom od najskupljih sustava u Europi te da zemlje poput Slovenije, Austrije ili Mađarske već godinama uspješno koriste vinjete.
Iz Ministarstva naglašavaju da takve usporedbe treba šire sagledati. U Austriji i Sloveniji, primjerice, teška vozila već plaćaju cestarinu prema prijeđenim kilometrima, a u nizu drugih država, poput Italije, Francuske, Norveške, Danske i Španjolske, naplata po kilometru primjenjuje se i za laka vozila.
Također podsjećaju da se u Hrvatskoj cestarina naplaćuje isključivo na autocestama, a besplatne su brze državne ceste, visoke razine uslužnosti i sigurnosti.
