Novi sustav naplate cestarina: Hoće li se uređaj ENC moći dijeliti?

U sustavu više neće biti naplatnih kućica, a naplata će se kontrolirati elektronički. Za nadzor će biti zaduženi posebni službenici u 74 vozila, ali i policija te carina. Onaj tko bude zatečen bez registracije u sustavu morat će platiti cestarinu za prijeđenu dionicu i kaznu od 120 eura. Pravnim osobama prijete još veće kazne, i do 1300 eura, ako ne registriraju vozila ili ako im registarske oznake nisu čitljive.