Tomašević: Proračun raste manje od inflacije, kako da smanjim porez na dohodak?

''Prihodi od poreza na dohodak, prema prijedlogu proračuna, rastu za nemalih 170 milijuna eura. Pitam vas, po ne znam koji put, je li proračun slagan po Grunfovoj ekonomskoj doktrini koja kaže da je najbolji porez onaj koji se nikad ne smanjuje ili je napokon došlo vrijeme da se u Zagrebu smanji maksimalne zakonski dozvoljene stope poreza na dohodak'', rekao je Herman.