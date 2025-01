Organizatori bojkota najavljuju velik odaziv. Provjerili smo kako ga dočekuju trgovci

Podijeli :

Hrvoje Jelavić/PIXSELL/ilustracija

Inicijativa za bojkot trgovina, trgovačkih lanaca i benzinskih crpki ovoga petka, a zbog stalnog rasta cijena, krenula je iz Facebook grupe "Halo, inspektore" iza koje stoji Europski centar izvrsnosti potrošača (ECIP).

Predsjednik ECIP-a Josip Kelemen već je u srijedu navečer, gostujući u emisiji Otvoreno na HRT-u, dva dana uoči bojkota govorio o toj akciji kao da se već dogodila kazavši da su se “potrošači odazvali u velikom broju… puno većem nego što se u početku mislilo”.

Poziv na jednodnevni bojkot trgovina upućen je nakon što se putem iste platforme potrošače pozvalo na bojkot kupovine teleće lopatice u Konzumu jer je u tri mjeseca poskupjela za čak 43 posto. S iste platforme najavljeno je da bi nakon jednodnevnog bojkota upozorenja poduzeli i sljedeći korak – bojkot jednog trgovačkog lanca.

Prozivke nekih trgovaca

Odluku o tome koji bi trgovački lanac bio bojkotiran prepuštena je putem ankete članovima spomenute grupe na Facebooku. Njihov broj nije zanemariv. Grupa ‘Halo, inspektore’ ima čak 54 tisuće pratitelja, ali često se napominje da je online aktivizam uvijek masovniji od onog stvarnog. Dovoljno je sjetiti se 2018. kada je putem jedne Facebook grupe organiziran prosvjed protiv visokih cijena goriva. Vozači su bili pozvani da u vrijeme najveće prometne gužve na sat vremena zaustave automobile. Akciji se odazvalo oko 2.500 ljudi iako je spomenuta Facebook grupa tada imala više od 60 tisuća članova.

Na građanima je da u petak odluče hoće li podržati bojkot i apstinirati od svake kupovine.

Proteklih dana bilo je povika na lanac trgovina zdrave hrane bio&bio jer je ondje upravo za ovaj petak najavljen 20-postotni popust “na sve”. Iz te su trgovine reagirali priopćenjem kazavši da je taj akcijski popust osmišljen prije nekoliko mjeseci, a najavljen prije poziva na bojkot trgovina.

Izdašniji popusti ovoga vikenda

A kako trgovci dočekuju neplanirani ‘crni petak’ i eventualni masovni bojkot? Sudeći po objavama na svojim stranicama i društvenim mrežama te ponudi u aktualnim katalozima – bez upadljivijeg podilaženja kupcima od uobičajenog.

Mnogi su komentatori na forumima i društvenim mrežama ovih dana tvrdili kako su trgovci odlučili odgovoriti na bojkot velikim popustima i vikend akcijama, zaboravljajući da isti svakoga tjedna inače imaju takve akcije i da u tjednim katalozima i promotivnim lecima u prvi plan ističu upravo “super ponude” i “mega akcije” vikendom koji počinje već s petkom.

Pregledom aktualnih kataloga trgovačkih lanaca, koji uključuju ovaj petak, uočljivo je da su popusti izdašniji nego inače, na pojedine artikle i do 50 posto. No, takvi su bili već i prošlog pa i pretprošlog tjedna.

Neki artikli jeftiniji i više od 50 posto

Plodine, primjerice, u svome katalogu poručuju da su “trajno snizili više od 500 proizoda”, što je najavljeno još prije dva tjedna. Lidl nudi “super ponudu” od četvrtka do subote s popustima preko 30 posto na čak 16 artikala, s tim da je za većinu potrebno imati moblilnu aplikaciju. No, sličnu je ponudu imao i tjedan ranije.

Konzum u svome ovotjednom katalogu nudi pet proizvoda s popustom većim od 40 posto, jedan čak 53 posto, a desetak proizvoda s popustom većim od 30 posto.

I Kaufland ovoga vikenda u svome katalogu nudi nekoliko artikala s cijenama nižim i do 50 posto, također uz njihovu potrošačku karticu. Ponude sa sličnim popustima uočili smo u katalozima tog trgovačkog lanca i prošlog te pretprošlog tjedna. Spar i Interspar u ovotjednom katalogu imaju čak petanestak proizvoda s popustima od 50 posto ili nešto više. Studenac također ovoga tjedna nudi popuste od 50 posto na neke proizvode.

Trgovine odjećom, obućom, kućanskim aparatima ili namještajem već jesu “u popustima” jer je u tijeku sezonsko zimsko sniženje.

Organizatori objašnjavaju potencijal bojkota

Popusti od 40 ili 50 posto u trgovinama i trgovačkim lancima nešto su viši no inače, ali nisu bili neviđeni i ranije. Drugih posebno upadljivih primjera velikih popusta i posebnih ponuda ovoga petka nismo uočili, barem što se tiče većih trgovina. Neka kvartovska trgovina ili lokalna pekarnica možda odluče tako učiniti, no većina se očito vodila onim “business as usual” koji će se nastaviti u subotu nakon bojkota u petak.

Organizatori bojkota objavili su i poseban plakat objašnjavajući u pet točaka potencijal akcije koju su pokrenuli. Smatraju da smanjenje potražnje može dovesi do pada cijena, povećati svijest o problemu visokih cijena, ojačati pregovaračku moć potrošača, dati podršku lokalnim proizvođačima i manjim poduzećima te povećati pritisak na reformu u lancu opskrbe.

Bojkotirati sve ili sastaviti svoju listu?

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević, govoreći nam nekidan o bojkotu trgovina, kazala je da bi bolje bilo da svaki potrošač sastavi svoju “crnu listu proizvoda i trgovaca”.

“Ako oni neće nešto kupiti, onda ni trgovci to ne mogu prodati”, ustvrdila je.

“Građani ionako ne kupuju u trgovinama da bi napravili profit trgovcima, nego da zadovolje svoje potrebe i želje. Te želje i potrebe oni zadovoljavaju na temelju preferencija, a na to utječu njihov dohodak i cijene proizvoda”, rekao nam je na istu temu ekonomist Ljubo Jurčić.

