Ovo je trenutno pet najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj
Indeks slobodnih radnih mjesta OVI u kolovozu je na godišnjoj razini pao za čak 14,2 posto na godišnjoj razini, a za 10,6 posto u odnosu na srpanj ove godine, objavio je Ekonomski institut, Zagreb (EIZ).
"Nakon oporavka potražnje za radom u srpnju, OVI indeks je u kolovozu zabilježio pad od čak 14,2 posto na godišnjoj razini. Desezonirani podaci potvrđuju pad vrijednosti indeksa i u odnosu na prethodni mjesec, i to u iznosu od 10,6 posto, što je značajan preokret u odnosu na lipanj i srpanj kada je indeks rastao na mjesečnoj razini. Kumulativno pad od kraja prošle godine iznosi 13,5 posto, s trećim tromjesečjem trenutno u minusu od 6,4 posto. O broju oglasa u rujnu ovisi hoće li treće tromjesečje ukupno zabilježiti rast ili pad aktivnosti", istaknuto je u objavi na internetskoj stranici EIZ-a.
Naime, ovo je već osmi mjesec zaredom da OVI indeks bilježi pad na godišnjoj razini, no u srpnju je zabilježen najmanji pad u ovoj godini, dva posto.
Inženjeri strojarstva s najvećim rastom
Prvih pet najtraženijih zanimanja ostalo je isto u posljednjih godinu dana, ali su se pozicije promijenile. Prodavač je ostao na poziciji najtraženijeg zanimanja, vozači su se s petog "popeli" na treće mjesto, a skladištari s trećeg na drugo. Istovremeno, konobari su s drugog "pali" na četvrto, a kuhari s četvrtog na peto mjesto.
Najveći pozitivan doprinos stopi rasta indeksa u kolovozu dali su oglasi za zaposlenike u financijama i inženjere strojarstva, dok su najveći negativan doprinos imali oglasi za učitelje, prodavače i konobare.
U kolovozu su učitelji zabilježili najveći pad na ljestvici najtraženijih zanimanja, za čak 20 mjesta. EIZ-ovi analitičari napominju da se ovaj pad može tumačiti sezonskim karakterom tržišta rada - potražnja za učiteljima u srpnju je značajno porasla uslijed zapošljavanja prije početka školske godine, dok je u kolovozu, nakon završetka ovog razdoblja, zabilježen prirodan pad potražnje.
S druge strane, najveći skok na ljestvici najtraženijih zanimanja imali su inženjeri strojarstva, koji su se pomaknuli za osam mjesta gore, s 22. na 14. mjesto, navode iz EIZ-a.
Sve regije s padom broja oglasa
U kolovozu se, unatoč višemjesečnom silaznom trendu, udio oglasa u kojima se traži srednja razina obrazovanja povećao, i to za 3,3 postotna boda, dok su se udjeli oglasa u kojima se traže niska ili visoka razina obrazovanja smanjili za 0,6, odnosno 2,7 postotnih bodova. Sve su razine obrazovanja u kolovozu imale negativan doprinos ukupnom broju oglasa, napomenuto je u objavi.
Trend smanjenja udjela oglasa u kojima se nudi zaposlenje na određeno uz istovremeno povećanje udjela oglasa u kojima se nudi zaposlenje na neodređeno i dalje je izražen, pa se tako u osmom mjesecu u 57,1 posto oglasa nudilo ugovor na neodređeno, dok se 36,5 posto radnika tražilo uz ugovor na određeno.
U kolovozu su sve regije zabilježile pad broja oglasa, predvođene istočnom Hrvatskom i padom od čak 37,9 posto, a slijedio je sjeverni Jadran s 28,6 posto, južni Jadran s 19,5 posto te središnja Hrvatska sa sedam posto. Zanimanja koja su imala najveći negativan doprinos stopi pada indeksa u središnjoj Hrvatskoj bila su učitelj, referent i medicinska sestra, dok su najveći pozitivan doprinos imali oglasi u kojima su se tražili zaposlenici u financijama, skladištari i građevinski radnici, izvijestili su iz EIZ-a.
OVI - Online Vacancy Indeks, mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu u suradnji s portalom MojPosao, a svrha mu je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom.
OVI indeks izrađuje se jednostavnim prebrojavanjem broja jedinstvenih novih oglasa čiji rokovi prijave završavaju u mjesecu za koji se indeks izračunava. S obzirom na to da se uzimaju oglasi objavljeni putem samo jednog portala, broj oglasa izražava se kao indeks (bazna godina je 2020.).
