Ovo je trenutno pet najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj

"Nakon oporavka potražnje za radom u srpnju, OVI indeks je u kolovozu zabilježio pad od čak 14,2 posto na godišnjoj razini. Desezonirani podaci potvrđuju pad vrijednosti indeksa i u odnosu na prethodni mjesec, i to u iznosu od 10,6 posto, što je značajan preokret u odnosu na lipanj i srpanj kada je indeks rastao na mjesečnoj razini. Kumulativno pad od kraja prošle godine iznosi 13,5 posto, s trećim tromjesečjem trenutno u minusu od 6,4 posto. O broju oglasa u rujnu ovisi hoće li treće tromjesečje ukupno zabilježiti rast ili pad aktivnosti", istaknuto je u objavi na internetskoj stranici EIZ-a.