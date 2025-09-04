Oglas

promijenjene pozicije

Ovo je trenutno pet najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj

author
Hina
|
04. ruj. 2025. 09:21
plaćanje, kartice, novac, blagajna, trgovina, pos aparat
N1

Indeks slobodnih radnih mjesta OVI u kolovozu je na godišnjoj razini pao za čak 14,2 posto na godišnjoj razini, a za 10,6 posto u odnosu na srpanj ove godine, objavio je Ekonomski institut, Zagreb (EIZ).

Oglas

"Nakon oporavka potražnje za radom u srpnju, OVI indeks je u kolovozu zabilježio pad od čak 14,2 posto na godišnjoj razini. Desezonirani podaci potvrđuju pad vrijednosti indeksa i u odnosu na prethodni mjesec, i to u iznosu od 10,6 posto, što je značajan preokret u odnosu na lipanj i srpanj kada je indeks rastao na mjesečnoj razini. Kumulativno pad od kraja prošle godine iznosi 13,5 posto, s trećim tromjesečjem trenutno u minusu od 6,4 posto. O broju oglasa u rujnu ovisi hoće li treće tromjesečje ukupno zabilježiti rast ili pad aktivnosti", istaknuto je u objavi na internetskoj stranici EIZ-a.

Naime, ovo je već osmi mjesec zaredom da OVI indeks bilježi pad na godišnjoj razini, no u srpnju je zabilježen najmanji pad u ovoj godini, dva posto.

Inženjeri strojarstva s najvećim rastom

Prvih pet najtraženijih zanimanja ostalo je isto u posljednjih godinu dana, ali su se pozicije promijenile. Prodavač je ostao na poziciji najtraženijeg zanimanja, vozači su se s petog "popeli" na treće mjesto, a skladištari s trećeg na drugo. Istovremeno, konobari su s drugog "pali" na četvrto, a kuhari s četvrtog na peto mjesto.

Najveći pozitivan doprinos stopi rasta indeksa u kolovozu dali su oglasi za zaposlenike u financijama i inženjere strojarstva, dok su najveći negativan doprinos imali oglasi za učitelje, prodavače i konobare.

U kolovozu su učitelji zabilježili najveći pad na ljestvici najtraženijih zanimanja, za čak 20 mjesta. EIZ-ovi analitičari napominju da se ovaj pad može tumačiti sezonskim karakterom tržišta rada - potražnja za učiteljima u srpnju je značajno porasla uslijed zapošljavanja prije početka školske godine, dok je u kolovozu, nakon završetka ovog razdoblja, zabilježen prirodan pad potražnje.

S druge strane, najveći skok na ljestvici najtraženijih zanimanja imali su inženjeri strojarstva, koji su se pomaknuli za osam mjesta gore, s 22. na 14. mjesto, navode iz EIZ-a.

Sve regije s padom broja oglasa

U kolovozu se, unatoč višemjesečnom silaznom trendu, udio oglasa u kojima se traži srednja razina obrazovanja povećao, i to za 3,3 postotna boda, dok su se udjeli oglasa u kojima se traže niska ili visoka razina obrazovanja smanjili za 0,6, odnosno 2,7 postotnih bodova. Sve su razine obrazovanja u kolovozu imale negativan doprinos ukupnom broju oglasa, napomenuto je u objavi.

Trend smanjenja udjela oglasa u kojima se nudi zaposlenje na određeno uz istovremeno povećanje udjela oglasa u kojima se nudi zaposlenje na neodređeno i dalje je izražen, pa se tako u osmom mjesecu u 57,1 posto oglasa nudilo ugovor na neodređeno, dok se 36,5 posto radnika tražilo uz ugovor na određeno.

U kolovozu su sve regije zabilježile pad broja oglasa, predvođene istočnom Hrvatskom i padom od čak 37,9 posto, a slijedio je sjeverni Jadran s 28,6 posto, južni Jadran s 19,5 posto te središnja Hrvatska sa sedam posto. Zanimanja koja su imala najveći negativan doprinos stopi pada indeksa u središnjoj Hrvatskoj bila su učitelj, referent i medicinska sestra, dok su najveći pozitivan doprinos imali oglasi u kojima su se tražili zaposlenici u financijama, skladištari i građevinski radnici, izvijestili su iz EIZ-a.

OVI - Online Vacancy Indeks, mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu u suradnji s portalom MojPosao, a svrha mu je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom.

OVI indeks izrađuje se jednostavnim prebrojavanjem broja jedinstvenih novih oglasa čiji rokovi prijave završavaju u mjesecu za koji se indeks izračunava. S obzirom na to da se uzimaju oglasi objavljeni putem samo jednog portala, broj oglasa izražava se kao indeks (bazna godina je 2020.).

Teme
OVI indeks najtraženija zanimanja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ