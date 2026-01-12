Oglas

RANG LISTA ZA 2025

INFOGRAFIKA / Deset najpopularnijih aplikacija za online shopping

N1 Info
12. sij. 2026. 07:36
online kupnja, online shop, e-trgovina, web shop, novčanik, kartica, kreditna kartica
Pixabay / Ilustracija

Infografika prikazuje deset najpopularnijih aplikacija za e-trgovinu u 2025. godini, mjereno brojem aktivnih mjesečnih korisnika u milijunima.

Na vrhu ljestvice uvjerljivo je Amazon s 651,7 milijuna korisnika, nakon čega slijede Shopee (392,8 milijuna) te kineske aplikacije Temu (246,4 milijuna) i Shein (215,1 milijun).

U sredini poretka nalaze se Flipkart, AliExpress i Meesho, svi s između 159 i 190,8 milijuna korisnika.

Na dnu liste su Mercado Libre, Lazada i Walmart, koji i dalje imaju više od 90 milijuna aktivnih korisnika, ali znatno zaostaju za Amazonom.

Marko Prpic / Pixsell
online shopping

