Kako je nastalo Jadransko more: Geološka saga duga milijune godina

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jadranska obala sa svojih 1246 otoka, otočića, grebena i hridi oblikovala se kroz procese koji traju više od dvjesto milijuna godina. Pitanje kako je nastalo Jadransko more vodi unatrag do drevnog oceana Tetisa, sudara afričke i euroazijske ploče te posljednjega ledenog doba, kad je razina mora bila i do sto dvadeset metara niža od današnje. Obrisi mora kakvi postoje danas oblikovali su se tek nakon povlačenja leda, prije otprilike dvadeset do osam tisuća godina.

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Otoci, zaljevi i vapnenačke litice nose zapis geološke prošlosti koja se nastavlja. Jadranska mikroploča i dalje se pomiče, tektonski pritisak između nje i okolnih sustava proizvodi potrese u Dinaridima i Apeninima, a oceanografski instituti na objema obalama bilježe promjene u dubinama, salinitetu i morskim strujama. Procesi koji su oblikovali Jadransko more odvijaju se i u sadašnjosti.

Od Tetisa do današnje obale

Prije otprilike 250 milijuna godina na području današnjeg Jadrana i Sredozemlja prostirao se golemi ocean Tetis. Ležao je između dvaju velikih kopna, Laurazije na sjeveru i Gondvane na jugu, a na njegovu su se dnu tijekom desetaka milijuna godina slagale naslage sedimenta u kojima su nastajali vapnenci, dolomiti i gline.

U plitkim i toplim morima tog doba razvijali su se brojni koralni grebeni, a njihovi su vapnenački skeleti tijekom milijuna godina postajali dio sve debljih sedimentnih naslaga. Tako je nastala Jadranska karbonatna platforma, stijenski temelj koji danas izbija duž cijele istočne jadranske obale, od hridi iznad Bola do zidova Korčule koji su građeni od tog istog vapnenca.

Sudari ploča i rađanje planina

Prije otprilike 100 milijuna godina Afrička se tektonska ploča počela pomicati prema sjeveru i podvlačiti pod Euroazijsku ploču. Zbog tog dugotrajnog pritiska dio oceanskog dna izdignut je na površinu, a druge su zone potonule u dublje bazene. Iz tog su procesa nastala dva planinska sustava koja i danas okružuju Jadran: Apenini na zapadu i Dinaridi na istoku.

Zrcalna simetrija obale između talijanske i hrvatske strane rezultat je istog tektonskog događaja koji je istodobno izdignuo stijene s obiju strana budućeg mora. Jadranski se bazen formirao u dugačkoj udolini koja je ostala između dvaju izdignutih planinskih lanaca, pa njegov izduženi oblik u smjeru sjeverozapad–jugoistok prati orijentaciju i Apenina i Dinarida.

Karbonatna platforma je temelj obale

Prije izdizanja planinskih sustava, u toplim i plitkim morima tijekom milijuna godina taložile su se naslage vapnenaca koje mjestimice dosežu debljinu veću od osam tisuća metara. Iz tog drevnog morskog dna potječe i građevinski kamen od kojega su sagrađene povijesne palače Splita i zidine Dubrovnika.

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Brački vapnenac osobito je poznat po fosilnim ostacima školjki i drugih morskih organizama starih desetke milijuna godina. Od istog je kamena sagrađen i zvonik splitske katedrale svetog Dujma, koji tako nosi fosilne tragove nekadašnjeg morskog dna.

Ledena doba su mijenjala obale

Iako je bazen Jadranskog mora nastao prije više desetaka milijuna godina, današnja se obala oblikovala tek u razmjerno kratkom razdoblju, tijekom posljednjih dva milijuna godina. U tom su se razdoblju više puta izmjenjivala glacijalna i interglacijalna doba, a u glacijalnim fazama golemi su pokrovi leda u polarnim područjima vezivali velike količine vode, pa je razina mora padala i do 120 metara ispod današnje.

U vrhuncu posljednjega glacijala, prije otprilike 20 tisuća godina, sjeverni je Jadran gotovo u cijelosti bio kopno. Rijeka Po tekla je daleko prema jugu, sve do područja današnjeg srednjeg Jadrana, a pleistocenski sisavci poput mamuta kretali su se između Apeninskog poluotoka i Istre kopnenim putem. Batimetrijska karta sjevernog Jadrana i danas čuva trag te nekadašnje obale, jer izobata od 50 metara približno prati njezinu liniju iz razdoblja maksimuma ledenog doba.

Povlačenje leda i nastanak otoka

Porastom temperatura led se počeo otapati, a razina mora se postupno vraćala prema današnjoj vrijednosti. Voda je preplavljivala niže doline i prodore, dok su viši dijelovi vapnenačkog reljefa ostajali iznad valova i postajali otoci . Hrvatska enciklopedija navodi da je razvedenost istočne jadranske obale posljedica tog postglacijalnog procesa tijekom kojega su vapnenačke planine djelomično potonule, a njihovi viši dijelovi formirali današnje arhipelage.

Takav scenarij objašnjava i morfologiju najvećih jadranskih otoka. Krk i Cres imaju gotovo identične površine od oko 405 četvornih kilometara, a nekad su činili izdignute dijelove istoga obalnog reljefa. Slično vrijedi i za Brač, Hvar, Mljet te Kornatski arhipelag, koji su tijekom posljednjega glacijalnog maksimuma bili izravno povezani s današnjom obalom.

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tri bazena i tri faze razvoja

Struktura Jadrana dodatno otkriva faze njegova razvoja. More se dijeli na tri jasno odvojena bazena, a svaki od njih odgovara različitim geološkim uvjetima. Sjeverni je Jadran plitak bazen u kojemu dubine rijetko prelaze 50 metara, Jabučka kotlina u srednjem dijelu doseže oko 270 metara, dok Južnojadranska kotlina tvori najdublji dio mora s maksimalnom dubinom od 1233 metra prema podacima Hrvatskoga hidrografskog instituta.

Razlike u dubinama posljedica su različitih geoloških procesa. Južnojadranska kotlina oblikovala se intenzivnijom tektonskom aktivnošću i stanjivanjem kontinentalne kore, zbog čega se na jugu otvorio znatno dublji bazen. Sjeverni je dio, pak, ispunjen debelim slojem sedimenata koje milijunima godina donose alpske i apeninske rijeke, a najveći dio tog materijala doprema rijeka Po. Zbog stalnog dotoka mulja, pijeska i kamena batimetrija sjevernog Jadrana postupno se mijenja, pa se pojedini priobalni predjeli kroz stoljeća primjetno zatrpavaju.

Uloga rijeka u suvremenoj fizionomiji mora

Procesi koji oblikuju Jadran ne pripadaju isključivo dalekoj prošlosti, nego teku i u sadašnjosti, najvidljivije kroz djelovanje rijeka. S istočne strane najznačajnije količine sedimenta, slatke vode i hranjivih tvari donose Neretva, Krka, Cetina, Zrmanja, Mirna i Raša, a sa zapadne Po, Adige, Piave i Brenta. Dotok materijala iz njihovih slivova oblikuje estuarije i delte te izravno utječe na salinitet, boju i prozirnost obalnih voda.

Prosječna slanoća Jadrana iznosi oko 38,3 promila, što je iznad svjetskoga oceanskog prosjeka od 35 promila. Najviše vrijednosti zabilježene su na jugu, dok je sjeverni bazen osjetno manje slan zbog koncentriranog dotoka slatke vode, prije svega iz rijeke Po. Ista se razlika očituje i u prozirnosti: u južnom Jadranu ona ponekad dostiže čak 55 metara, dok u sjevernom obično ne prelazi 20 metara, jer riječni sediment znatno smanjuje prodor svjetlosti kroz vodeni stupac.

Oblik, boja i bioraznolikost Jadrana

Smješten između Apeninskog i Balkanskog poluotoka, na površini od 138.600 četvornih kilometara, Jadran je jedno od najizduženijih plitkih mora u Europi. Prepoznatljivu duboku plavu boju duguje niskoj količini suspendiranih čestica i svijetloj vapnenačkoj podlozi koja dobro reflektira svjetlost.

U njegovim vodama obitava više od sedam tisuća morskih vrsta, od periski i cipala do dupina i morskih kornjača. Takva bioraznolikost posljedica je dugotrajne izolacije Jadrana unutar Sredozemlja, razmjerno stabilnog saliniteta, izrazito razvedene obale i mnoštva podvodnih staništa koja su nastala tijekom tisućljetnih promjena razine mora.

Jadran u pokretu i danas

Geološki procesi koji su oblikovali Jadran i dalje su aktivni, premda se odvijaju u mjerilu neprimjetnom ljudskom oku. Svaka jača oluja redistribuira šljunak i pijesak duž obale, svaki potresni val u Dinaridima ili Apeninima mijenja unutarnju arhitekturu stijena, a svaki milimetar pomaka tektonskih ploča doprinosi ukupnoj slici koja se polako, ali neprekidno ispisuje.

Institut za oceanografiju i ribarstvo kontinuirano prati promjene u morskim strujama, temperaturi i kemijskom sastavu vode, a najnoviji podaci pokazuju i postupan porast temperature površinskog sloja mora povezan s globalnim klimatskim promjenama . Morsko dno ispod jadranske obale nekad je bilo izdignuto u planinski reljef, pa potopljeno tijekom postglacijalnog dizanja razine mora, pa ponovno modelirano sedimentima iz rijeka, a taj se slijed transformacija ni sada nije zaustavio.