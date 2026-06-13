Najbolje destinacije za vikend

Šibenik je prvi grad na hrvatskoj strani Jadrana koji su osnovali sami Hrvati, a prvi se put spominje 1066. godine u darovnici kralja Petra Krešimira IV., po kojemu nosi nadimak Krešimirov grad. U staroj jezgri nalaze se dva lokaliteta upisana na popis UNESCO-ove svjetske baštine, katedrala svetog Jakova i tvrđava svetog Nikole na ulazu u Kanal svetog Ante. Katedrala je građena od 1431. do 1535. godine u prijelazu iz gotike u renesansu, a poznata je po tome što je u cijelosti izgrađena od kamena s Brača, Korčule, Raba i iz Venecije, bez upotrebe veziva i drvenih elemenata u konstrukciji krova.