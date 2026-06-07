Fortifikacija hrane: Koje su prednosti, ali i mane obogaćivanja namirnica vitaminima i mineralima?

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Fortifikacija hrane je zapravo dodavanje vitamina ili minerala u određene namirnice. Ovakva hrana dodaje tijelu potrebne nutrijente. Fortifikacija može biti dobra jer organizam dobiva potrebne tvari. Sam proces je siguran i financijski isplativ, ali s druge strane može dovesti do konzumacije prevelike količine određenih vitamina ili minerala.

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Fortifikacija hrane je dio zdravog načina prehrane, bogatog svim potrebnim nutrijentima. Može biti korisna i imati određene prednosti, ali isto tako može i negativno utjecati na zdravlje, a to ovisi o više faktora.

Što je fortifikacija hrane?

Fortifikacija hrane je dodavanje vitamina ili minerala u pojedine namirnice prilikom njihove proizvodnje. Na ovaj se način obogaćuje prehrana pa osoba dobiva dodatni izvor potrebnih nutrijenata.

Fortifikacija hrane se može vidjeti u raznim proizvodima.

Tako se, na primjer, u mlijeko dodaje vitamin D, jod u sol, često se vitamini i minerali dodaju u žitarice, vitamini B u pojedina izotonična pića, a postoji i fortifikacija vina.

Fortifikacija hrane kod djece

Fortifikacija hrane može biti dobra za djecu i odrasle. Kod djece će fortifikacija biti odlična za nadomjestak vitamina B, cinka i željeza. Ipak, s druge strane je mnoga fortificirana hrana procesuirana i često sadrži visoke razine soli, masti ili šećera.

Postoji i opasnost da djeca prijeđu dnevne vrijednosti vitamina i minerala ako jedu previše fortificirane hrane i dodaju suplemente.

Ovdje je važno vidjeti s liječnikom kolike količine suplemenata ili fortifikacije djeca mogu uzimati.

Fortifikacija hrane kod odraslih

Pojedine osobe su u opasnosti od nedostatka vitamina. Ovdje spadaju trudnice i osobe starije životne dobi. Također, vegani ili vegetarijanci moraju uzimati dodatke prehrani kako bi nadoknadili određene vitamine i minerale koje ne dobivaju jer ne jedu meso i ostale namirnice.

Baš kao djeca i odrasli mogu dobivati previše pojedinih vitamina kada uzimaju suplemente i fortikaciju. Upravo zato je i ovdje važno posavjetovati se s liječnikom oko uzimanja suplemenata.

Hoće li fortifikacija hrane biti dovoljna za unos vitamina?

U 2021. godini je više od 140 zemalja diljem svijeta imalo smjernice ili programe za fortiifikaciju, dok je gotovo 140 zemalja provodilo nacionalne programe jodiranja soli.

Također, 82 zemalja je imalo propisano da barem jedna vrsta žitarica bude obogaćena željezom i folnom kiselinom, a više od 40 zemalja je imalo propisano obogaćivanje jestivih ulja, margarina, šećera vitaminom A ili vitaminom D.

Fortifikacija hrane je odličan način za obogatiti prehranu i za unos dodatnih vitamina. Može obogatiti prehranu i omogućiti dodatni unos potrebnih nutrijenata. Ipak, uz ovu hranu je potrebno jesti dovoljno voća i povrća.

Odnosno, nije dovoljno samo jesti fortificirane namirnice.

Fortificarana hrana je izuzetno važna i korisna u siromašnim zemljama gdje je veliki problem malnutricija. Upravo u tim zemljama fortifikacija ima i najviše smisla jer smanjuje smrtnost.

Zaključak

Fortifikacija hrane ima svojih prednosti i mana. Iako dodatak vitamina i minerala u pojedinim namirnicama može biti odličan način za nadomjestak nutrijenata, isto tako može dovesti i do prekomjerne konzumacije istih i do neželjenih posljedica.