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Povraćanje žute tekućine ili žuči: Evo kada je potrebno odmah posjetiti liječnika
Povraćanje žute tekućine se najčešće definira kao povraćanje žuči ili kao izbacivanje želučanog soka pomiješanog s ostatcima hrane i žuči.
Kada je želudac potpuno prazan, refleks povraćanja i dalje može biti aktivan, zbog čega osoba izbacuje tekućinu koja se nalazi u gornjem dijelu probavnog trakta, a koja zbog prisutnosti žuči poprima žutu ili zelenkastu boju.
Pojava povraćanja žute tekućine ili žuči može imati različite uzroke i popratne simptome, no ako se pojavi, važno je reagirati i što prije provjeriti vlastito zdravstveno stanje.
Što je žuta tekućina?
Žuč je alkalna tekućina koju proizvodi jetra, a pohranjuje se u žučnom mjehuru. Žuč je kompleksna, gorka tekućina alkalne reakcije koju kontinuirano, u količini od oko 500 do 1000 mililitara dnevno, luče stanice jetre ili hepatociti.
Sastoji se uglavnom od vode, žučnih soli, kolesterola, fosfolipida te žučnih boja, prvenstveno bilirubina koji joj daje karakterističnu žuto-zelenu boju.
Iz jetre se žuč prenosi sustavom žučnih kanalića do žučnog mjehura, gdje se koncentrira i pohranjuje sve dok unos hrane, posebice masti, ne stimulira njezino izbacivanje.
Glavna zadaća žuči u tankom crijevu jest emulgacija masti, što podrazumijeva razbijanje velikih kapljica masti u mikro-kapljice, odnosno razgradnja masti u tankom crijevu.
Žuč ulazi u dvanaesnik kroz žučni kanal.
Zašto dolazi do povraćanja žute tekućine?
U normalnim anatomskim i fiziološkim okolnostima, smjer kretanja probavnih sokova i hrane je jednosmjeran, zahvaljujući usklađenom radu mišićnih sfinktera. Ključni ventil na tom prijelazu je pilorus, kružni mišić koji odvaja završni dio želuca od početnog dijela tankog crijeva ili dvanaesnika.
Tijekom probave, pilorus propušta male, strogo kontrolirane količine zakiseljene hrane u dvanaesnik i odmah se zatvara kako bi spriječio povratak alkalnog sadržaja natrag u želudac.
Međutim, pod utjecajem snažnog i ponavljanog podražaja na povraćanje, dolazi do poremećaja ove koordinacije – pilorus se prerano ili presnažno otvara, a unutar dvanaesnika raste tlak.
Zbog te tlačne razlike dolazi do obrnutog tijeka probave, pri čemu se žuč i sokovi gušterače silovito vraćaju kroz otvoreni pilorus u želučanu šupljinu. Odnosno, tada dolazi do povraćanja žute tekućine.
Ukratko, do povraćanja žute tekućine dolazi kada se otvori pilorus, mišićni ventil koji odvaja želudac od dvanaesnika. Ta situacija omogućuje žuči da iz tankog crijeva uđe natrag u želudac odakle se peristaltikom izbacuje van.
Najčešći medicinski uzroci za povraćanje žute tekućine
Ovo je popis najčešćih uzroka povraćanja žute tekućine:
1) Prazan želudac i dugotrajno povraćanje
Ako pacijent uzastopno povraća zbog neke bolesti, viroze, trovanja hranom ili migrene, nakon što se želudac potpuno isprazni od hrane, tijelo nastavlja izbacivati preostale tekućine.
To su želučana kiselina i žuč koja je dospjela u želudac.
2) Opstrukcija ili blokada crijeva
Ovo je hitno medicinsko stanje. Kada postoji fizička blokada u tankom ili debelom crijevu koja može nastati zbog priraslica nakon operacija, kila, tumora ili zasukavanja crijeva, hrana i probavni sokovi ne mogu prolaziti prema dolje.
Pritisak raste, što uzrokuje snažno povraćanje koje je gotovo uvijek žuto-zeleno.
3) Žučni refluks
Za razliku od kiselinskog refluksa gdje se želučana kiselina vraća u jednjak, kod žučnog refluksa žuč se vraća iz tankog crijeva u želudac. Ovo stanje često se javlja nakon operacija uklanjanja žučnog mjehura ili operacija na želucu.
4) Gastroenteritis i trovanje hranom
Akutne infekcije probavnog trakta uzrokovane virusima poput rotavirusa ili norovirusa, bakterijama poput Salmonelle ili E. coli, izazivaju snažne kontrakcije želuca i često povraćanje, što brzo dovodi do izbacivanja žuči i povraćanja žute tekućine.
5) Prekomjerna konzumacija alkohola
Alkohol iritira sluznicu želuca i stvara akutni gastritis što potiče povraćanje. Često se nakon teškog opijanja želudac isprazni tijekom noći, pa osoba ujutro povraća isključivo žutu žuč i želučane sokove.
Povraćanje žute tekućine i bolovi - koliko je opasno?
Kada dođe do povraćanja žute tekućine vrlo je važno da obratite pozornost i na druge simptome koji se javljaju uz to. Neki od dodatnih popratnih simptoma trebaju odmah biti tretirani uz provjeru cjelokupnog stanja.
Medicinski stručnjaci naglašavaju važnost praćenja drugih simptoma koji se javljaju uz povraćanje žute tekućine kako bi se postavila točna dijagnoza.
Prema kliničkim smjernicama, hitna medicinska skrb i hitna dijagnostika nužne su ako je povraćanje praćeno specifičnim popratnim simptomima, poznatijima kao "crvene zastavice".
Ovi simptomi često upućuju na životno ugrožavajuća stanja poput akutnog abdomena, unutarnjeg krvarenja, sepse ili teških metaboličkih i neuroloških poremećaja koji zahtijevaju hitnu kiruršku ili intenzivnu medicinsku intervenciju.
Ovo su najčešći popratni simptomi i evo što mogu značiti:
1) Bol u trbuhu
Ako je bol difuzna i grčevita, može upućivati na gastroenteritis. Ako je bol lokalizirana, izrazito jaka i popraćena tvrdim trbuhom na dodir, sumnja se na opstrukciju crijeva ili primjerice upalu slijepog crijeva.
Kada se uz povraćanje žuči javi intenzivna i tupa ili oštra bol u trbuhu koja nastaje naglo, to je primarni znak za uzbunu.
2) Dehidracija
Učestalo povraćanje brzo dovodi do gubitka tekućine i elektrolita. Simptomi uključuju suha usta, tamnu mokraću, vrtoglavicu i opću slabost.
3) Povišena tjelesna temperatura
Upućuje na infektivni uzrok, odnosno bakterijsku ili virusnu upalu ili gastroenteritis.
4) Nemogućnost zadržavanja bilo kakve tekućine dulje od 24 sata
Kada pacijent ne može zadržati čak ni minimalne količine vode ili rehidracijske otopine dulje od jednog dana jer svako uzimanje tekućine odmah provocira novi napadaj povraćanja žute tekućine, tijelo ubrzano gubi vodu i esencijalne elektrolite.
Ovo stanje dovodi do teške dehidracije, hipokalijemije i hiponatrijemije, što izravno ugrožava rad srca, bubrega i krvožilnog sustava. Bez intravenske nadoknade tekućine u bolničkim uvjetima, pacijent riskira razvoj akutnog zatajenja bubrega i hipovolemijskog šoka.
5) Povraćanje krvi ili sadržaja koji nalikuje talogu kave
Pojava svježe, jarkocrvene krvi ili tamnosmeđeg, zrnatog sadržaja koji podsjeća na talog kave jasan je indikator aktivnog krvarenja u gornjem dijelu probavnog sustava. Svježa krv obično upućuje na pucanje proširenih vena jednjaka ili teška oštećenja sluznice uzrokovana silovitim povraćanjem žute tekućine.
Tamni sadržaj nalik na talog kave označava da je krv provela neko vrijeme u želucu gdje je došla u doticaj sa želučanom kiselinom, što je najčešće posljedica krvarenja iz peptičkog čira ili teškog erozivnog gastritisa.
6) Izostanak stolice i vjetrova ili potpuni zastoj probave
Ako je povraćanje žuči i žute tekućine praćeno potpunim prestankom pražnjenja crijeva i nemogućnošću prolaska vjetrova, postoji opravdana sumnja na opstrukciju ili blokadu crijeva.
Zbog nemogućnosti prolaska sadržaja prema dolje, u crijevima se nakupljaju plinovi i tekućina, pritisak raste, a organizam retrogradno izbacuje žuč i probavne sokove, što može dovesti do nekroze crijeva i sepse ako se hitno ne operira.
7) Zbunjenost, ekstremna ošamućenost, letargija ili gubitak svijesti
Pojava neuroloških simptoma uz povraćanje žute tekućine ukazuje na to da je lokalni problem u probavnom traktu počeo sustavno utjecati na mozak.
To se događa zbog kritičnog pada krvnog tlaka, teškog poremećaja ravnoteže elektrolita, uznapredovale dehidracije ili prodiranja toksina i bakterija u krvotok, odnosno sepse.
Zaključak
Povraćanje žuči češće je bezopasno, ali važno je znati da može biti i rani signal ozbiljnih, pa i životno ugrožavajućih patoloških stanja.
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