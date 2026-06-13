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TRAVNIK

VIDEO / Incident nakon utakmice s Kanadom: Potukli se navijači Hrvatske i BiH

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N1 Info
|
13. lip. 2026. 08:53
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Travnik
Facebook / Centralna / Screenshot

Nogometaši BiH i Kanade odigrali su 1:1 na Svjetskom prvenstvu, a za vrijeme i poslije utakmice u BiH su vladale velike tenzije.

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Brojni gradovi s većinskim hrvatskim stanovništvom zabranili su gledanje reprezentacije BiH u fan zonama, a neki poput Jajca su organizirali fan zonu u kojoj će se gledati utakmice BiH i Hrvatske, prenosi Dnevnik.hr.

No nakon dvoboja protiv Kanade dogodio se incident u Travniku.

Naime, došlo je do sukoba između navijača Hrvatske i BiH, no brza reakcija policije spriječila je tučnjavu.

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