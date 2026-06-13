TRAVNIK
VIDEO / Incident nakon utakmice s Kanadom: Potukli se navijači Hrvatske i BiH
Nogometaši BiH i Kanade odigrali su 1:1 na Svjetskom prvenstvu, a za vrijeme i poslije utakmice u BiH su vladale velike tenzije.
Oglas
Brojni gradovi s većinskim hrvatskim stanovništvom zabranili su gledanje reprezentacije BiH u fan zonama, a neki poput Jajca su organizirali fan zonu u kojoj će se gledati utakmice BiH i Hrvatske, prenosi Dnevnik.hr.
No nakon dvoboja protiv Kanade dogodio se incident u Travniku.
Naime, došlo je do sukoba između navijača Hrvatske i BiH, no brza reakcija policije spriječila je tučnjavu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas