Ovo su najskuplje i najjeftinije aviokompanije u Europi: Razlike su ogromne

Ti podaci pokazuju koliko putnici u prosjeku plaćaju let određenom aviokompanijom u odnosu na prijeđenu udaljenost i broj raspoloživih sjedala. U izračun su uključeni i dodatni troškovi poput prtljage i odabira sjedala, a ne samo oglašena cijena karte. Općenito, što je RASK viši, aviokompanija je skuplja.