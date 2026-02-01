Peleti postali 10 puta popularniji: "Siječemo drva iz svojih ograda"

Nakon što je Vlada krajem prošle godine započela postupno smanjenje subvencija na energente, poskupjelo je grijanje na struju i plin, ali su istodobno, neovisno o Vladinim mjerama, porasle i cijene peleta te ogrjevnog drva. Centralno grijanje iz toplana i dalje se smatra najpovoljnijom opcijom, zatim slijedi plin, dok je grijanje na struju najskuplje. Grijanje na drva i pelete i dalje je povoljnije od struje, no razlika se sve više smanjuje zbog rasta cijena.