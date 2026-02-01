Peleti postali 10 puta popularniji: "Siječemo drva iz svojih ograda"

Pola kućanstava u Hrvatskoj i dalje se grije na drva, no taj tradicionalni način grijanja ove je zime sve skuplji. Cijena metra kupovnih drva trenutačno se kreće između 100 i 120 eura, što predstavlja velik financijski teret, osobito za umirovljenike i starija kućanstva s niskim primanjima.
Oglas
„Mirovine su male, a cijena po metru kupovnih drva iznosi od 100 do 120 eura. Zato ujesen, kako bismo smanjili troškove, siječemo drva u svojim ogradama“, rekli su za 24sata Ivani iz zaseoka Bartulovići u Zagvozdu, gdje se velik dio stanovnika i dalje oslanja na grijanje na drva.
Smanjivanje subvencija na energente
Nakon što je Vlada krajem prošle godine započela postupno smanjenje subvencija na energente, poskupjelo je grijanje na struju i plin, ali su istodobno, neovisno o Vladinim mjerama, porasle i cijene peleta te ogrjevnog drva. Centralno grijanje iz toplana i dalje se smatra najpovoljnijom opcijom, zatim slijedi plin, dok je grijanje na struju najskuplje. Grijanje na drva i pelete i dalje je povoljnije od struje, no razlika se sve više smanjuje zbog rasta cijena.
Porasla popularnost peleta
Peleti su posljednjih godina postali izrazito popularni – broj korisnika narastao je s desetak tisuća na oko sto tisuća kućanstava. No u posljednje tri godine i oni su znatno poskupjeli. Kilogram peleta s prošlogodišnjih 0,32 eura porastao je na 0,53 eura, dok pakiranja od 15 kilograma, koja su se nekoć prodavala za tri ili četiri eura, danas dosežu cijenu od pet, šest, pa čak i osam eura.
„Pelete od 1. listopada do 30. travnja stoje me oko 1150 eura, a na to treba dodati i prijevoz od oko 100 eura. Drva dođu od 350 do 400 eura, ali ne traju ni mjesec dana, a ako još platim cijepanje – to je neisplativo“, ispričala je za 24sata Ljerka.
Grijanje u Dalmaciji i klima uređaji
Portal piše i o različitim praksama grijanja u Dalmaciji. Tako tročlana obitelj iz Ploča, koja se u stanu od 60 četvornih metara grije podnim grijanjem na struju, mjesečno za električnu energiju plaća između 160 i 175 eura. S druge strane, dvočlane obitelji koje se griju pomoću klima-uređaja i zagrijavaju samo dio kuće imaju znatno niže račune, između 75 i 85 eura mjesečno.
Dugogodišnji rezač drva Milić za 24sata ističe da se broj onih koji se griju isključivo na drva smanjuje, no taj energent i dalje ostaje izbor starijih kućanstava.
„Donedavno je drvo bilo najjeftinije, ali danas mu je plin velika konkurencija. Cijena grijanja presudna je stavka“, rekao je.
Na kraju, stručnjaci za energente, kako piše 24sata, upozoravaju da nije preporučljivo potpuno gasiti grijanje tijekom noći jer se prostor tada najviše hladi, a ponovno zagrijavanje ujutro zahtijeva više energije i dovodi do većih troškova.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas