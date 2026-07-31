Oglas

objavio dzs

Inflacija u srpnju pala na 3,9 posto

author
N1 Info
|
31. srp. 2026. 11:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXABAY
PIXABAY

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u srpnju 2026. u odnosu na srpanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,9%, dok su u odnosu na lipanj 2026. (na mjesečnoj razini) niže za 0,2%.

Oglas

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 12,2%, za Usluge 8,5%, za Hranu, piće i duhan 0,5%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -1,1%.

Pad stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponentu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za -3,0%, dok je porast stope promjene procijenjen za komponente Usluge, za 1,5%, te Hrana, piće i duhan i Energija, po svakoj komponenti za 0,4%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u srpnju 2026. u odnosu na srpanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,6%, a u odnosu na lipanj 2026. (na mjesečnoj razini) za 0,6%.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za srpanj 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za srpanj 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, ver. 2 objavljuju se 14. kolovoza 2026.

Uskoro opširnije

Teme
cijene u hrvatskoj inflacija inflacija u hrvatskoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ