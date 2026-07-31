Inflacija u srpnju pala na 3,9 posto

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Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u srpnju 2026. u odnosu na srpanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,9%, dok su u odnosu na lipanj 2026. (na mjesečnoj razini) niže za 0,2%.

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Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 12,2%, za Usluge 8,5%, za Hranu, piće i duhan 0,5%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -1,1%.

Pad stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponentu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za -3,0%, dok je porast stope promjene procijenjen za komponente Usluge, za 1,5%, te Hrana, piće i duhan i Energija, po svakoj komponenti za 0,4%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u srpnju 2026. u odnosu na srpanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,6%, a u odnosu na lipanj 2026. (na mjesečnoj razini) za 0,6%.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za srpanj 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za srpanj 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, ver. 2 objavljuju se 14. kolovoza 2026.

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