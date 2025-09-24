Potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge

Istog dana na snagu je stupilo i novo Rješenje o zonama ograničenja kojim je dodatno prilagođena zona nadziranja te su zonom nadziranja proglašena i naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području općine Marijanci, naselje Šljivoševci na području općine Magadenovac i naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće.