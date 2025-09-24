Oglas

PROBLEM SE ŠIRI

Potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge

N1 Info
|
24. ruj. 2025. 10:22
Odvoz svinja zbog afričke kuge. Brojne eutanazirena svinje su odvedene, a prostor gdje su se nalazile je dezinficiran
PIXSELL / David Jerkovic

Dana 23. rujna 2025. potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge (ASK) na objektima u naseljima Bijelo Brdo i Lug. Na jednom objektu se nalazilo 6 svinja, a na drugom 44 svinje, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Istog dana na snagu je stupilo i novo Rješenje o zonama ograničenja kojim je dodatno prilagođena zona nadziranja te su zonom nadziranja proglašena i naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području općine Marijanci, naselje Šljivoševci na području općine Magadenovac i naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće.

Zone zaštite i zone nadziranja koje su na snazi su sljedeće:

ZONA ZAŠTITE

u Osječko-baranjskoj županiji

naselja Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka

  • naselje Bijelo Brdo i Dalj na području općine Erdut
  • naselja Lug i Podunavlje na području općine Bilje
  • naselje Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području općine Donji Miholjac
  • naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području općine Kneževi Vinogradi
  • naselje Vardarac i Podunavlje na području općine Bilje

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:

  • naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području općine Stari Jankovci
  • naselje Vera na području općine Trpinja

b)           ZONA NADZIRANJA

u Osječko-baranjskoj županiji:

  • naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području općine Kneževi Vinogradi
  • naselja Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac
  • naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci, Kunišinci i na području općine Marijanci
  • naselje Šljivoševci na području općine Magadenovac
  • naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće
  • naselja Čeminac, Mitrovac i Grabovac na području općine Čeminac
  • općina Darda
  • naselja Osijek, Klisa,  Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području Grada Osijeka
  • naselja Aljmaš i Erdut  na području općine Erdut
  • naselja Antunovac i Ivanovac na području općine Antunovac
  • naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na području općine Bilje
  • naselje Livana na području općine Čepin
  • naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području općine Ernestinovo
  • naselja Silaš i Palača na području općine Šodolovci

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:

  • naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području općine Trpinja
  • naselje Lipovača na području grada Vukovara
  • naselje Borovo na području općine Borovo
  • naselje Korog u općini Tordinci
  • naselja Slakovci i Orolik na području općine Stari Jankovci
  • naselja Petrovci i Svinjarevci na području općine Bogdanovci
  • naselje Berak na području općine Tompojevci
  • naselje Negoslavci na području općine Negoslavci
  • naselja Komletinci i Otok na području grada Otoka
  • naselje Privlaka na području općine Privlaka
  • naselje Mirkovci na području grada Vinkovci
  • naselje Cerić na području općine Nuštar.

Ponovno apeliramo na sve posjednike svinja i subjekte u lancu proizvodnje da dosljedno i u cijelosti poštuju važeće zakonske propise, osobito u vezi s držanjem svinja i provođenjem biosigurnosnih mjera.

Pozivamo sve sudionike na punu suradnju s veterinarskom službom radi sprječavanja daljnjeg širenja ove opasne bolesti.

Teme
Ministarstvo poljoprivede afrička svinjska kuga svinje zbrinjavanje svinja

