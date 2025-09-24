Dana 23. rujna 2025. potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge (ASK) na objektima u naseljima Bijelo Brdo i Lug. Na jednom objektu se nalazilo 6 svinja, a na drugom 44 svinje, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Istog dana na snagu je stupilo i novo Rješenje o zonama ograničenja kojim je dodatno prilagođena zona nadziranja te su zonom nadziranja proglašena i naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području općine Marijanci, naselje Šljivoševci na području općine Magadenovac i naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće.
Zone zaštite i zone nadziranja koje su na snazi su sljedeće:
ZONA ZAŠTITE
u Osječko-baranjskoj županiji
naselja Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka
- naselje Bijelo Brdo i Dalj na području općine Erdut
- naselja Lug i Podunavlje na području općine Bilje
- naselje Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području općine Donji Miholjac
- naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području općine Kneževi Vinogradi
- naselje Vardarac i Podunavlje na području općine Bilje
u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području općine Stari Jankovci
- naselje Vera na području općine Trpinja
b) ZONA NADZIRANJA
u Osječko-baranjskoj županiji:
- naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području općine Kneževi Vinogradi
- naselja Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac
- naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci, Kunišinci i na području općine Marijanci
- naselje Šljivoševci na području općine Magadenovac
- naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće
- naselja Čeminac, Mitrovac i Grabovac na području općine Čeminac
- općina Darda
- naselja Osijek, Klisa, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području Grada Osijeka
- naselja Aljmaš i Erdut na području općine Erdut
- naselja Antunovac i Ivanovac na području općine Antunovac
- naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na području općine Bilje
- naselje Livana na području općine Čepin
- naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području općine Ernestinovo
- naselja Silaš i Palača na području općine Šodolovci
u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području općine Trpinja
- naselje Lipovača na području grada Vukovara
- naselje Borovo na području općine Borovo
- naselje Korog u općini Tordinci
- naselja Slakovci i Orolik na području općine Stari Jankovci
- naselja Petrovci i Svinjarevci na području općine Bogdanovci
- naselje Berak na području općine Tompojevci
- naselje Negoslavci na području općine Negoslavci
- naselja Komletinci i Otok na području grada Otoka
- naselje Privlaka na području općine Privlaka
- naselje Mirkovci na području grada Vinkovci
- naselje Cerić na području općine Nuštar.
Ponovno apeliramo na sve posjednike svinja i subjekte u lancu proizvodnje da dosljedno i u cijelosti poštuju važeće zakonske propise, osobito u vezi s držanjem svinja i provođenjem biosigurnosnih mjera.
Pozivamo sve sudionike na punu suradnju s veterinarskom službom radi sprječavanja daljnjeg širenja ove opasne bolesti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare