Mirovine nakon usklađivanja: Najviše umirovljenika u grupi s prosjekom od 730 eura

Malo se smanjio broj umirovljenika koji primaju mirovinu do 70 eura pa je u kolovozu njih 1.605 dobilo prosječnu mirovinu od 52,22 eura, a u rujnu ih je 1.464 dobilo prosječnu mirovinu od 53,89 eura. Smanjio se i broj umirovljenika koji primaju mirovinu do 140 eura. U kolovozu ih je 2.889 dobilo prosječnu mirovinu od 110,58 eura, a u rujnu ih je 2.502 primilo u prosjeku 109,39 eura. Nešto veća je razlika kod onih koji primaju do 200 eura mirovine. Tako je u kolovozu 12.459 umirovljenika dobilo prosječno mirovinu od 172,94 eura, a u rujnu je njihov broj pao na 9.792, a prosječna mirovina porasla na 174,1 euro. Broj umirovljenika koji primaju mirovinu do 270 eura smanji se za čak 10.000. U kolovozu ih je bilo 53.820 (237,49 eura), a u rujnu 43.647 (241,84 eura).