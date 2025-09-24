Mirovine nakon usklađivanja: Najviše umirovljenika u grupi s prosjekom od 730 eura

Nakon zadnjeg usklađivanja mirovina po stopi od 6,48 posto, prosječna mirovina, bez isplata u inozemstvo, porasla je na 633,75 eura. Prije usklađivanja bila je oko 35 eura manja. No, i dalje oko 60 posto umirovljenika prima manje od prosječne mirovine. Prije usklađivanja najviše umirovljenika je primalo između 400 i 470 eura, a sada ih je najviše u kategoriji iznosa između 670 i 800 eura, s prosjekom od 730 eura.
Prosječna mirovina za 940.969 umirovljenika, bez isplata u inozemstvo, u rujnu je iznosila 633,75 eura, ali oko 60 posto umirovljenika prima manju mirovinu. To je bila prva isplata nakon usklađivanja po stopi od 6,48 posto. Ovo posljednje usklađivanje je bilo treće najveće usklađivanje od kada se ono provodi. Kad gledamo mjesec ranije, prije usklađivanja, prosječna mirovina iznosila je 598,86 eura, odnosno 34,89 eura manje. Mirovina.hr piše kako je to utjecalo na mirovine po razredima iznosa.
Najbrojnije mirovine oko 600 eura
Malo se smanjio broj umirovljenika koji primaju mirovinu do 70 eura pa je u kolovozu njih 1.605 dobilo prosječnu mirovinu od 52,22 eura, a u rujnu ih je 1.464 dobilo prosječnu mirovinu od 53,89 eura. Smanjio se i broj umirovljenika koji primaju mirovinu do 140 eura. U kolovozu ih je 2.889 dobilo prosječnu mirovinu od 110,58 eura, a u rujnu ih je 2.502 primilo u prosjeku 109,39 eura. Nešto veća je razlika kod onih koji primaju do 200 eura mirovine. Tako je u kolovozu 12.459 umirovljenika dobilo prosječno mirovinu od 172,94 eura, a u rujnu je njihov broj pao na 9.792, a prosječna mirovina porasla na 174,1 euro. Broj umirovljenika koji primaju mirovinu do 270 eura smanji se za čak 10.000. U kolovozu ih je bilo 53.820 (237,49 eura), a u rujnu 43.647 (241,84 eura).
Prije usklađivanja najviše umirovljenika, njih 125.633, primalo je između 400 i 470 eura, a u prosjeku 436 eura. U rujnu je njih 102.181 primilo prosječnu mirovinu od 437,23 eura. Nakon usklađivanja najviše umirovljenika, njih 131.324, prima mirovinu između 670 i 800 eura, a u prosjeku 730,15 eura. Prije usklađivanja u tom razredu bilo ih je 119.532 s prosječnom mirovinom od 729,05 eura. Dosta se povećao i broj umirovljenika koji primaju do 1.200 eura mirovine. Pa ih je u kolovozu bilo 19.500 (1.128,70 eura), a u rujnu 29.986 (1.121,35 eura). Umirovljenika koji primaju više od 1.500 eura mirovine u kolovozu je bilo 12.790 (1.802,35 eura), a u rujnu 16.075 (1.827,83 eura). Porez na mirovine u rujnu je platilo čak 66.000 umirovljenika više nego prije usklađivanja jer su prešli iznos od 600 eura.
Prosječna mirovina branitelja 1.320 eura
Među korisnicima mirovina ostvarenih prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nalaze i oni čije su mirovine izračunate po posebnim propisima. Njima se mirovine određuju prema jednom zakonu, ali ostvaruju prema drugom, poput mirovina nekadašnjih saborskih zastupnika.
Prosječna mirovina branitelja u kolovozu je iznosila 1.245,46 eura, a nakon usklađivanja 1.320,28 eura. Najviše branitelja prima mirovinu veću od 1.500. U kolovozu ih je bilo 24.135 (1.883,73 eura, a u rujnu 26.2571 (1.955,63 eura).
Umirovljeni vojnici i policajci, njih 16.186 u kolovozu su u prosjeku dobili 836,57 eura, a u rujnu im je mirovina porasla na 883,61 euro. Najviše ih dobiva mirovinu do 800 eura, a to se nije promijenilo ni nakon usklađivanja, ali se broj malo povećao. Tako ih je u kolovozu bilo 3.756 (727, 57 eura), a u rujnu 4.142 (729,34 eura). Umirovljeni pripadnici HVO-a prije usklađivanja su imali prosječnu plaću od 693,61 eura, a nakon 736,82 eura.
