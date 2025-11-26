Povišica za radnike Podravke i Belupa

Unsplash/Ilustracija

Radnicima Podravke i Belupa od 1. siječnja 2026. rast će plaće i to prosječno za oko 70 eura bruto, izvijestili su u srijedu iz Podravke napominjući kako je to sedmo povećanje plaća i materijalnih prava radnika u zadnje četiri godine.

Podijeli

Oglas

U priopćenju se navodi kako su pregovarački timovi Podravke i Belupa te reprezentativnih sindikata - Sindikata PPDIV, Nezavisnog sindikata Podravke i Sindikata radnika koncerna Podravka - SINPOD, uspješno završili još jedne pregovore o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora.

Radnicima Podravke i Belupa tako će od 1. siječnja 2026. rasti plaće te će biti poboljšana i druga materijalna prava.

Osnovna bruto plaća za oko 4.100 radnika uvećat će se za 4,5 posto. Time će prosječno povećanje plaće iznositi oko 70 eura bruto.

Novo povećanje osnovne ugovorene plaće ujedno je i nova, viša osnovica za obračun dodataka na plaću kao što su dodaci na staž i rad u smjenama.

Osim povećanja plaća radnika, povećat će se i potpore rodiljama za svako novorođeno dijete te će sada iznositi 1.500 eura.