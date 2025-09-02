Naš Hrvoje Krešić posjetio je Bled, gdje je u ponedjeljak održan prvi Future 500 Forum. U Sloveniji su se okupili dužnosnici, investitori i poduzetnici, a naš reporter razgovarao je Podravkinom predsjednicom Uprave Martinom Dalić.
Oglas
Vidi li Martina Dalić perspektivu za Podravku u sklopu foruma koji bi, barem u teoriji, trebao pružiti okvir za prodor ne samo na europsko nego i globalno tržište firmama iz srednje i istočne Europe?
"Perspektiva je važna za tvrtke iz cijele regije da snažnije, hrabrije i vidljivije iskoče na tržište Europske unije, ali i na globalno. Podravka je globalna tvrtka, ali određeni vjetar u leđa kroz veće razumijevanje što to znači biti globalna tvrtka, kroz kvalitetnije poslovno okruženje, je sigurno nešto što je dobro za Podravku", započela je.
U kojoj mjeri forum može pomoći akterima u srednjoj i istočnoj Europi?
"Za nas je ipak najvažnija kvaliteta poslovnog okruženja u djelu Europe gdje se nalaze naše matične kompanije i najveći broj naših radnika, otkuda naši proizvodi odlaze u svijet. Stoga, ovakva diskusija između privatnog sektora i nositelja vlasti, gdje se mijenjaju iskustva, kada možemo reći jedni drugima što nas muči, to je dobra prilika", nastavila je.
"Ali, ono što je glavna poruka ovoga foruma jest jedna fraza: trebamo prepoznati i podržati mlade, možda i ne tako mlade. Ljude koji su spremni upustiti se u natjecanje na tržištu, u borbu s konkurencijom. Glavna bi poruka bila: nemojmo sve takve opterećivati utezima koji nam nisu potrebni. Jer svijet oko nas se mijenja jako brzo. Ono što je možda najbolja posljedica svih ovih globalnih nesigurnosti - Europa, zajedno s nositeljima vlasti, shvatila da se promijenilo vrijeme, da se moramo boriti, natjecati. Biti inovativni i prodorni."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas