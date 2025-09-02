"Ali, ono što je glavna poruka ovoga foruma jest jedna fraza: trebamo prepoznati i podržati mlade, možda i ne tako mlade. Ljude koji su spremni upustiti se u natjecanje na tržištu, u borbu s konkurencijom. Glavna bi poruka bila: nemojmo sve takve opterećivati utezima koji nam nisu potrebni. Jer svijet oko nas se mijenja jako brzo. Ono što je možda najbolja posljedica svih ovih globalnih nesigurnosti - Europa, zajedno s nositeljima vlasti, shvatila da se promijenilo vrijeme, da se moramo boriti, natjecati. Biti inovativni i prodorni."