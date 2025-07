Predsjednica Vijeća AZTN-a za N1 odgovorila zašto je kažnjen Tommy

"To nije loše. Loše je što trgovac nije ukalkulirao unaprijed cijenu kako ona ne bi išla ispod nabavne. Takva praksa dugoročno donosi općenito lošu situaciju. Odredbom se pokušava spriječiti ići na štetu proizvođača. Konkretnije, veliki trgovac ide prodavati mlijeko ispod nabavne cijene, što proizvođač mora pratiti smanjenjem cijene, ali to si ne može priuštiti i na kraju oni s jačim položajem bolje prolaze. To želimo spriječiti, nestanak konkurentnosti", objasnila je Kapural.