Rastu plaće na hrvatskim otocima: U sedam općina i gradova iznad su nacionalnog prosjeka

U usporedbi s 2023. raspon plaća se dodatno proširio, Sutivan je s 1239 eura skočio na 1633 eura, Cres s 1060 eura na 1267 eura, Punat s 1091 eura na 1214 eura, Rab s 1085 eura na 1209 eura, a Tkon s 967 eura na 1173 eura. Povećanja su u svim slučajevima dvoznamenkasta, između 15 i 25 posto.