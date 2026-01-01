Znate li što sve ne smijete imati u prtljažniku kad iz susjedne države ulazite u Hrvatsku?

Za svake blagdane i/ili praznike, kada ljudi putuju u inozemstvo, postavlja se pitanje što se legalno smije, a što ne smije prenijeti preko granice, koliko kutija cigareta smije biti u autu, hoće li vam "zalijepiti" kaznu ako vam u prtljažniku nađu dva koluta sira i "tablu" špeka, je li dopušteno prenijeti jednaku količinu piva i vina, što je sa žestokim alkoholnim pićima... Upravo zbog svih tih pravila, kojih je toliko da ih katkada nije lako zapamtiti ni samim carinicima, donosimo popis svih stvari koje smijete odnosno ne smijete unijeti u Hrvatsku.