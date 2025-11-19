još se vidi dim
Statičari obavili pregled Vjesnika: Ne možemo pustiti službe u zgradu!
Neboder Vjesnika u Zagrebu izgorio je u velikom požaru koji je buknuo u ponedjeljak navečer.
Na terenu su i danas policija i vatrogasci, a promet Slavonskom avenijom prema istoku te podvožnjak koji ide ispod Savske potpuno je zatvoren.
Statičari su obavili prvotne stručne preglede, ali situacija će se još neko vrijeme kontrolirati. U suradnji s vatrogascima sama zgrada se snima izvana s nekoliko dronova te se pregledavaju snimke ne bi li se utvrdilo trenutno stanje.
Također, posao statičara je detaljno pregledati konstrukciju i procijeniti stabilnost zgrade.
Ovisno o njihovoj procjeni, vatrogasci čekaju zeleno svjetlo kako bi mogli ponovno ući u zgradu i dovršiti gašenje preostalih žarišta.
"Čeka se odluka statičara da odluče hoćemo li ulaziti unutar objekta, da raskopamo i dogasimo opožarene dijelove koji se još izdimljavaju", istaknuo je zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.
Preliminarno je utvrđeno da je kvar protupožarnog sustava omogućio brzo širenje požara, objavio je HRT.
Statičar Mario Uroš s Građevinskog fakulteta ponudio je detalje aktualne situacije.
"Jutros smo napravili pregled dronovima izvana jer se unutra nije moglo njima. Bilo nam je to dovoljno da napravimo kvalitetni vizualni presjek. Naravno, unutra je puno materijala izgorenog i dogorenog. Zaključak je takav da zgrada ostaje takva da se unutra ne može ulaziti. Vatrogasne službe su napravile 99 posto posla, a jedan posto je izdimljavanje koje će se vrlo brzo ugasiti. Kroz narednih nekoliko dana moramo vidjeti kako će se ponašati pukotine na nosivim stupovima. Krajem tjedna ili u ponedjeljak će se napraviti cijela analiza, kad utvrdimo šire li se pukotine. Ove trenutne mjere zasad vrijede i držimo ih, sve dok ne utvrdimo što se dogodilo i u kojem stanju su svi elementi. Smatramo da je konstrukcija izgubila dio početne nosivosti te je nesigurna za boravak ljudi u njoj."
Može li doći do urušavanja?
"Mogućnost postoji, ali kako prolazi vrijeme, ona je veoma mala. Kroz vremenski tijek moramo pratiti dolazi li do širenja ili ne. U nekim varijantama moguća je sanacija i obnova takvih elemenata, što je opcija, ali morat ćemo pratiti te pukotine narednih nekoliko dana. Kompletna zgrada će se pratiti, neće biti potrebe za ulaziti unutra, osim u slučaju neke ekstremne situacije. Najbitnije je da se konstrukcija ohladi, ne samo na površini nego i unutrašnjosti. Tek ćemo onda znati na čemu smo."
Ima li opasnog materijala, poput azbesta?
"Koliko smo vidjeli, nema."
Kad bi mogla krenuti sanacija?
"Sljedeći tjedan će se znati bar okvirni plan što dalje. Ne govorim o obnovi nego prvotnim mjerama. Prije svega, da se Slavonska avenija osposobi."
Uroš je kazao i da su dva stubišta bila zaštićena armiranim betonom pa nisu toliko oštećena.
Stručnjaci su objasnili da je Slavonska zatvorena, a Savska nije, zbog pozicije zgrade, što predstavlja veću opasnost za Slavonsku nego Savsku. Također, dio Selske je bio zatvoren tijekom dana kako ne bi bilo priljeva automobila na zatvoreni dio prometnica oko Vjesnika.
"Bilo je bitno ponuditi alternativu kroz javni prijevoz", naglasili su.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare