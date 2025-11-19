Statičari obavili pregled Vjesnika: Ne možemo pustiti službe u zgradu!

"Jutros smo napravili pregled dronovima izvana jer se unutra nije moglo njima. Bilo nam je to dovoljno da napravimo kvalitetni vizualni presjek. Naravno, unutra je puno materijala izgorenog i dogorenog. Zaključak je takav da zgrada ostaje takva da se unutra ne može ulaziti. Vatrogasne službe su napravile 99 posto posla, a jedan posto je izdimljavanje koje će se vrlo brzo ugasiti. Kroz narednih nekoliko dana moramo vidjeti kako će se ponašati pukotine na nosivim stupovima. Krajem tjedna ili u ponedjeljak će se napraviti cijela analiza, kad utvrdimo šire li se pukotine. Ove trenutne mjere zasad vrijede i držimo ih, sve dok ne utvrdimo što se dogodilo i u kojem stanju su svi elementi. Smatramo da je konstrukcija izgubila dio početne nosivosti te je nesigurna za boravak ljudi u njoj."