Oglas

"Sezona bez filtera"

Šime Erlić: Ne može nitko reći da nema ljudi u gradu i da je sezona podbacila

author
N1 Hrvatska
|
07. kol. 2025. 12:44

U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije i Trogira, s nama je bio gradonačelnik Zadra Šime Erlić.

Oglas

Šime Erlić komentirao je kako protječe turistička sezona u Zadru: "Nalazimo se u srcu sezone, to je vidljivo i u Zadru, hrpe turista su u centru grada, na plažama, ali i u drugim dijelovima grada. Na to smo navikli, tako je svake sezone. Brojke kažu da je broj dolazaka turista i noćenja veći nego prethodne godine, podaci su precizni. Što se tiče posjećenosti, nismo u padu."

Šime Erlić
N1

"Činjenica je da dolazimo do limita, brojka noćenja i dolazaka je na maksimumu, a svake godine se otvaraju novi restorani, kafići, smještajni kapaciteti, a ima onih koji na tu brojku ostaju nepopunjeni. Ne može nitko reći da nema ljudi u gradu, da je sezona podbacila i da su gužve manje, to ne stoji. Postoji više ponude i tržište će se morati izbalansirati", dodaje.

Više pogledajte u videu.

Teme
N1 serijal Sezona bez filtera Turizam Zadar Šime Erlić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ