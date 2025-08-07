"Sezona bez filtera"
Šime Erlić: Ne može nitko reći da nema ljudi u gradu i da je sezona podbacila
U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije i Trogira, s nama je bio gradonačelnik Zadra Šime Erlić.
Šime Erlić komentirao je kako protječe turistička sezona u Zadru: "Nalazimo se u srcu sezone, to je vidljivo i u Zadru, hrpe turista su u centru grada, na plažama, ali i u drugim dijelovima grada. Na to smo navikli, tako je svake sezone. Brojke kažu da je broj dolazaka turista i noćenja veći nego prethodne godine, podaci su precizni. Što se tiče posjećenosti, nismo u padu."
"Činjenica je da dolazimo do limita, brojka noćenja i dolazaka je na maksimumu, a svake godine se otvaraju novi restorani, kafići, smještajni kapaciteti, a ima onih koji na tu brojku ostaju nepopunjeni. Ne može nitko reći da nema ljudi u gradu, da je sezona podbacila i da su gužve manje, to ne stoji. Postoji više ponude i tržište će se morati izbalansirati", dodaje.
Više pogledajte u videu.
