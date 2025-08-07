Šime Erlić: Ne može nitko reći da nema ljudi u gradu i da je sezona podbacila

Šime Erlić komentirao je kako protječe turistička sezona u Zadru: "Nalazimo se u srcu sezone, to je vidljivo i u Zadru, hrpe turista su u centru grada, na plažama, ali i u drugim dijelovima grada. Na to smo navikli, tako je svake sezone. Brojke kažu da je broj dolazaka turista i noćenja veći nego prethodne godine, podaci su precizni. Što se tiče posjećenosti, nismo u padu."