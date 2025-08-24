Branitelji iz incidenta u Benkovcu dobili zabrane prilaska. Evo što će biti s festivalom

Nasilni prosvjednici Ivica Zubčić, Nedjiljko Genda, Mire Dimlić, Nadislav Pedić i Damir Marić dobili su zabranu približavanja novinarki Faktografa zbog prekršaja iz čl 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Nedjiljko Genda, predsjednik gradskog ogranka Udruge Hrvatskih dragovoljaca Benkovac i predvodnik prosvjeda koji je u petak navečer prekinuo festival „Nosi se Benkovac“ te još četvorica prosvjednika „branitelja“ koji se na snimkama vide kako se unose u lice novinarki Faktografa i Klimatskog portala Meliti Vrsaljko, vrijeđaju je, a jedan ju je i udario u ruku, dobili su zabranu približavanja novinarki na manje od 30 metara, piše Faktograf.
Policijska uprava zadarska, Policijska postaja Benkovac-Obrovac podnijela je, naime, optužni prijedlog protiv Ivice Zubčića, Nedjiljka Gende, Mire Dimlića, Nadislava Pedića i Damira Marića zbog djela prekršaja iz čl 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Epilog je to nasrtaja na novinarku Faktografa koja bi trebala u četvrtak voditi jedan od panela na festivalu, razgovor s novinarkom Barbarom Matejčić o njenom istraživačkom članku u kojem se bavila ulogom srpskih fotografa u nastanku jedne od potresnijih fotografija nastalih za vrijeme rata u Brčkom.
To je također i pokušaj ispravljanja dokumentiranog pogrešnog postupanja policije u večeri kada se sam događaj odvijao i o kojima je javnost saznala upravo preko rada Melite Vrsaljko.
Osuda Obuljen Koržinek, ali ne i gradonačelnika Benkovca
Događaj je najoštrije osudila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ograđujući se, doduše, kako o cijelom događaju zna samo iz medija i da ne zna detalje programa koje Ministarstvo kulture i medija pomaže s tek 1 500 eura. Ministar branitelja Tomo Medved, kao ni premijer Andrej Plenković nisu se do vremena pisanja teksta oglasili o ovom napadu na kulturu i slobodu izražavanja u Benkovcu.
Osudama se, barem u subotu, nije priključio ni gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić koji jest rekao kako je protiv zabrana, ali „da netko pod umjetničkim instalacijama prodaje slobodu da vrijeđa nečije osjećaje i podvaljuje neke ideje, ne podržavam“ te najavio kako se u budućnosti takav festival vjerojatno neće više održavati u Benkovcu, stajući tako ipak na stranu „branitelja“.
Župan Zadarske županije Josip Bilaver naveo je da je „apsolutno za slobodu govora i protiv bilo kakvih zabrana te da su se za to borili i branitelji“, ali „podržava i mirni, prijavljeni braniteljski prosvjed“.
U ponedjeljak na programu Mirotvorac
Festival bi se, prema najavama organizatora, trebao nastaviti u ponedjeljak za kada je bilo predviđeno da se u programu pod imenom „Ako ne znaš što je bilo“ prikaže film „Mirotvorac“, dokumentarni film Ivana Ramljaka koji je dobio Veliku Zlatnu arenu u Puli 2025., a tematizira ubojstvo Josipa Reihla Kira, ratnog zapovjednika osječke policije koji je ubijen iz zasjede 1991. godine.
Program bi se potom trebao nastaviti panelom Diskurzivni relej na kojem gostuju novinar i pisac Emir Imamović Pirke, kriminolog i pisac Ramiz Huremagić i filozof Marko Vučetić.
