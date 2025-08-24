Branitelji iz incidenta u Benkovcu dobili zabrane prilaska. Evo što će biti s festivalom

Nedjiljko Genda, predsjednik gradskog ogranka Udruge Hrvatskih dragovoljaca Benkovac i predvodnik prosvjeda koji je u petak navečer prekinuo festival „Nosi se Benkovac“ te još četvorica prosvjednika „branitelja“ koji se na snimkama vide kako se unose u lice novinarki Faktografa i Klimatskog portala Meliti Vrsaljko, vrijeđaju je, a jedan ju je i udario u ruku, dobili su zabranu približavanja novinarki na manje od 30 metara, piše Faktograf.