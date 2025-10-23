Kolike božićnice daju velike privatne hrvatske firme? Jedna će ove godine biti jako darežljiva

Pixabay/Ilustracija / Pixabay

Slovenija je odlučila uvesti obveznu božićnicu za sve zaposlene građane, i to u iznosu od čak 639 eura. Hrvatska se još nije odlučila na takav korak, ali radnici u državnim firmama mahom mogu očekivati izdašne božićnice - neki manje, neki više. No kakvo je stanje u privatnom sektoru?

Već tradicionalno, radnici i radnice dm-a mogu biti najzadovoljniji, piše Net.hr, koji je poslao upite o iznosu božićnica u nekoliko velikih privatnih tvrtki u Hrvatskoj. Od nekih su dobili odgovore, od nekih još nisu.

"Kao i svake godine dm će povodom nadolazećih blagdana nagraditi djelatnike za njihov trud i doprinos uspješnom poslovanju dm-a stimulacijom u razini mjesečne bruto plaće svakog pojedinog djelatnika. dm uvijek nastoji pružati potporu djelatnicima i u obiteljskom životu stoga pripremamo i za djecu djelatnika do 15 godina dar u iznosu od 140 eura", kazala je Ana Fostač-Krilčić, prokuristica i voditeljica resora Ljudskih resursa te prodajne regije.

Zaposlenici neće ostati "kratkih rukava"

Podravka i Belupo prošle su godine isplatili 199,08 eura, ali trenutačno još nisu donijeli službenu odluku koliko će to biti ove godine.

Iz Konzuma pak ne otkrivaju koja je točno cifra jedne božićnice, ali kažu da će isplatiti božićnicu za više od 10.000 zaposlenika. I to nije sve...

"Dat ćemo i dar za dijete i prigodan poklon zaposlenicima čija djeca su zdravstveno osigurana preko roditelja zaposlenog u kompaniji i mlađa od 15 godina. Na ovaj način, kroz isplatu božićnice i dara za dijete, Konzum ulaže više od 2,6 milijuna eura u svoje zaposlenike."

INA nije većinski u državnom vlasništvu, nego u MOL-ovu pa je ovdje kotirala kao privatna firma. Svojim će radnicima isplatiti 331,81 eura božićnice te 132,72 eura po djetetu.

"Isplatom će biti obuhvaćeni svi radnici INA Grupe u Hrvatskoj, odnosno njih više od 8100", poručili su.