Jedan od najvećih gradova povećao božićnice: Iznosi od 100 do 130 eura

Bez potrebe za podnošenjem zahtjeva, pomoć će biti isplaćena umirovljenicima s najnižim mirovinama, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i osobama starijim od 65 godina bez osobnih prihoda koji u 2025. godini primaju redovnu mjesečnu pomoć, odnosno onima koji su obuhvaćeni Socijalnim programom Grada Rijeke. Pomoć će biti isplaćena na tekući ili zaštićeni račun. Pomoć mogu dobiti i umirovljenici i starije osobe bez osobnog prihoda koji nisu obuhvaćeni Socijalnim programom prihoda i starije osobe koje primaju nacionalnu naknadu, ali moraju, kao i dugotrajno nezaposlene osobe, ispunjavati određene uvjete te u razdoblju od 13. listopada do 5. prosinca 2025. godine podnijeti zahtjev. Zahtjev se preuzima na mrežnim stranicama eUsluga Grada Rijeke ili u šalter-sali Gradske uprave. Zahtjev se, uz prateću dokumentaciju, podnosi putem pošte na adresu Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Titov trg 3, 51 000 Rijeka ili putem e-maila [email protected] uz prilaganje dokumentacije u PDF formatu. Također, zahtjevi se od 8.30 do 15.30 sati mogu predati i osobno u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5 ili u mjesnom odboru, u vrijeme radnog vremena oglašeno na lokaciji mjesnog odbora. Sva dokumentacija potrebna za ostvarivanje svakog od ovih prava detaljno je navedena namrežnim stranicama Grada Rijeke i na obrascu zahtjeva.