Jedan od najvećih gradova povećao božićnice: Iznosi od 100 do 130 eura
Povećane iznose božićnica za umirovljenike i starije osobe ove je godine osigurao Grad Rijeka. Ovisno o visini mirovine, božićnica iznosi od 100 do 1300 eura, ali pritom se gleda i cenzus kućanstva.
Mali je to znak velike zahvalnosti za one koji su gradili ovaj grad, poručila je gradonačelnica Iva Rinčić. Prijave su počele danas, a traju do 5. prosinca. Veće božićnice za umirovljenike ove je godine osigurao Grad Rijeka. Umirovljenici zaslužuju mirne i dostojanstvene blagdane, kažu iz gradske uprave, zbog čega su kao mali znak velike zahvalnosti prema onima koji su gradili grad sada osigurali veće iznose ove blagdanske pomoći. Božićnice su već najavili Varaždin i Samobor.
Da će isplatiti božićnice rekli su i iz Poreča, Županje, Karlovca i Svetog Juraja na Bregu.
Božićnica do 130 eura, ali gleda se i cenzus kućanstva
Grad Rijeka osigurao je božićnice za umirovljenike s najnižim mirovinama ili iz kućanstva s niskim prihodima, korisnike nacionalne naknade za starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina te osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina, piše Mirovina.hr.
Za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda iznosi božićnica iznosi 130 eura. Umirovljenici čija je mirovina viša od 460 eura, iz kućanstava s niskim prihodima, kao i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina dobit će 100 eura božićnice, poručili su iz riječke uprave.
Za isplatu postoji i cenzus po članu kućanstva. Cenzus za samačko kućanstvo je 600 eura, dvočlano kućanstvo 900 eura, tročlano kućanstvo 1.080 eura, četveročlano kućanstvo 1.260 eura, a za brojnija kućanstva 150 eura za svakoga dodatnog člana. Uvjet je da osim nekretnine u kojoj kućanstvo umirovljenika stanuje, nitko od članova nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koju može iznajmiti ili otuđiti ili poslovni prostor.
Procjenjuje se da će pomoć ostvariti oko 2.400 umirovljenika, starijih osoba i dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 50 godina. Potrebna sredstva u iznosu 279.000 eura osigurana su u financijskom planu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života za 2025. godinu. U odnosu na proteklu godinu, Grad Rijeka je za 30 % povećao iznose novčanih pomoći za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda.
"Ovo je način da im pokažemo zahvalnost"
"Naši sugrađani treće životne dobi utkali su godine rada, ljubavi i truda u ono što danas zovemo našom Rijekom. Na nama je odgovornost da im uzvratimo brigom, poštovanjem i konkretnim mjerama koje olakšavaju svakodnevicu. Božićnice su način da pokažemo zahvalnost i pružimo ruku podrške onima kojima je to najpotrebnije, jer snaga zajednice upravo se mjeri time koliko brinemo jedni o drugima", poručila je gradonačelnica Iva Rinčić.
Gradonačelnica je podsjetila i na odluku kojom je od srpnja uveden besplatan javni prijevoz za sve umirovljenike i osobe starije od 65 godina s prebivalištem u Rijeci, čime je starijim sugrađanima omogućeno jednostavnije, sigurnije i pristupačnije kretanje gradom. Ovo pravo koristi gotovo 6.000 starijih Riječana.
"Nastavit ćemo i dalje ulagati u programe i mjere koje našim starijim sugrađanima daju više slobode, sigurnosti i dostojanstva. Želim da predstojeći blagdani svima donesu mir, zdravlje i osjećaj pripadnosti", poručila je gradonačelnica Rinčić.
Tko treba, a tko ne treba predati zahtjev za božićnicu
Bez potrebe za podnošenjem zahtjeva, pomoć će biti isplaćena umirovljenicima s najnižim mirovinama, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i osobama starijim od 65 godina bez osobnih prihoda koji u 2025. godini primaju redovnu mjesečnu pomoć, odnosno onima koji su obuhvaćeni Socijalnim programom Grada Rijeke. Pomoć će biti isplaćena na tekući ili zaštićeni račun. Pomoć mogu dobiti i umirovljenici i starije osobe bez osobnog prihoda koji nisu obuhvaćeni Socijalnim programom prihoda i starije osobe koje primaju nacionalnu naknadu, ali moraju, kao i dugotrajno nezaposlene osobe, ispunjavati određene uvjete te u razdoblju od 13. listopada do 5. prosinca 2025. godine podnijeti zahtjev. Zahtjev se preuzima na mrežnim stranicama eUsluga Grada Rijeke ili u šalter-sali Gradske uprave. Zahtjev se, uz prateću dokumentaciju, podnosi putem pošte na adresu Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Titov trg 3, 51 000 Rijeka ili putem e-maila [email protected] uz prilaganje dokumentacije u PDF formatu. Također, zahtjevi se od 8.30 do 15.30 sati mogu predati i osobno u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5 ili u mjesnom odboru, u vrijeme radnog vremena oglašeno na lokaciji mjesnog odbora. Sva dokumentacija potrebna za ostvarivanje svakog od ovih prava detaljno je navedena namrežnim stranicama Grada Rijeke i na obrascu zahtjeva.
