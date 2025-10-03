Ova četiri grada već su najavila božićnice umirovljenicima: Evo koliko će dobiti

Grad Županja isplatit će božićnicu od 70 eura, a zahtjeve za isplatu zaprimat će već od 1. listopada. Uvjet je da mirovina ne prelazi 600 eura, a pomoć će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije, kao i starije osobe bez prihoda. Novac će dobiti na tekuće račune, a onima koji ih nemaju Fina će taj iznos isplatiti u gotovini. Pročelnik Petar Buljević smatra da će se s ranijim početkom prijava ove godine olakšati svima, rekavši da nema potrebe čekati kraj studenoga kao dosadašnjih godina. Umirovljenici će imati dovoljno vremena u gradsku upravu podnijeti zahtjeve i dostaviti traženo. Tako će se izbjeći gužve, jer je riječ o oko 1.100 osoba koje ostvaruju pravo na isplatu.