Ova četiri grada već su najavila božićnice umirovljenicima: Evo koliko će dobiti

Prijave za isplatu božićnica umirovljenicima u nekim su gradovima već počele. Četiri grada najavila su već da će ove novčane pomoći isplatiti umirovljenicima i ove godine. Iznosi se kreću od 50 pa do 111 eura, a u većini slučajeva gleda se iznos mirovine.
Oglas
Božićnice za umirovljenike svake godine isplaćuje više od stotinu gradova i općina. Rastu iznosi, a rastu i cenzusi za ostvarivanje ove pomoći. Pet gradova već je najavilo da stižu božićnice starijim sugrađanima, prenosi Mirovina.hr.
Porečka božićnica 111 eura
Božićnica u Poreču iznosit će 111,49 eura, a isplata će se provoditi tijekom studenog i prosinca. Pravo na naknadu imaju osobe starije od 65 godina koje su umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i oni koji ne ostvaruju nikakav dohodak. Svi oni koji su božićnicu dobili i lani, ove godine ne moraju predavati zahtjev, osim u slučaju promjene banke ili tekućeg računa. Pravo će ostvariti oko 4.700 umirovljenika.
Županja isplaćuje 70 eura
Grad Županja isplatit će božićnicu od 70 eura, a zahtjeve za isplatu zaprimat će već od 1. listopada. Uvjet je da mirovina ne prelazi 600 eura, a pomoć će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije, kao i starije osobe bez prihoda. Novac će dobiti na tekuće račune, a onima koji ih nemaju Fina će taj iznos isplatiti u gotovini. Pročelnik Petar Buljević smatra da će se s ranijim početkom prijava ove godine olakšati svima, rekavši da nema potrebe čekati kraj studenoga kao dosadašnjih godina. Umirovljenici će imati dovoljno vremena u gradsku upravu podnijeti zahtjeve i dostaviti traženo. Tako će se izbjeći gužve, jer je riječ o oko 1.100 osoba koje ostvaruju pravo na isplatu.
Karlovac umirovljenicima daje po 50 eura
Gradonačelnik Damir Mandić najavio je isplatu božićnica umirovljenicima od 1. prosinca. Uvjet je da mirovina ne prelazi 500 eura. Po 50 eura moći će podići u Fini svi koji ostvaruju pravo na božićnicu, a to su uz umirovljenike i korisnici socijalnih programa.
"S Finom je dogovoreno, i od 1. prosinca bi krenule te isplate. Umirovljenici će o tome biti pravovremeno obaviješteni", najavio je gradonačelnik Damir Mandić.
Sveti Juraj na Bregu isto osigurao 50 eura
Općinsko vijeće Svetog Jurja na Bregu prihvatilo je polugodišnji proračun i isplatu božićnica od 50 eura umirovljenicima i starijima od 60 godina. Iznos božićnice je 50 eura, a mogu je dobiti oni čiji ukupni iznos svih mirovina ne prelazi 600 eura mjesečno. Dohodak i neoporezivi primitci (bez socijalnih potpora) osoba starijih od 60 godina mogu iznositi do 250 eura mjesečno.
Na božićnicu imaju pravo i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine. Jednokratna pomoć ostvaruje se samo po jednoj osnovi, uzimajući pritom u obzir povoljnije pravo, navodi Mirovina.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas