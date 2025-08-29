Svi koji se nadaju njemačkoj mirovini moraju biti upoznati s ovim trendom

Prošle godine građani su otišli u mirovinu u prosjeku s 64,7 godina, dvije i pol godine kasnije nego 2000. godine. Prema Njemačkom mirovinskom fondu, ljudi svake godine odlaze u mirovinu sve kasnije, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa).
Oglas
Njemačka će do 2031. postupno povisiti zakonsku dob za odlazak u mirovinu na 67 godina, iako se vodi rasprava o podizanju dobne granice na 70 godina, prenosi Fenix magazin.
Koalicijski sporazum između Kršćanskih demokrata kancelara Friedricha Merza i Socijaldemokrata, međutim, navodi da nema planova za daljnje podizanje dobne granice.
Umjesto toga, međutim, postoji plan “aktivne mirovine”, koji će omogućiti osobama starijim od dobi za umirovljenje da primaju neoporezivi mjesečni prihod do 2.000 eura.
Posebno povjerenstvo treba izraditi prijedloge reformi za dugoročno financiranje mirovinskog fonda nakon 2026. godine.
Sustav je trenutno na stabilnim temeljima, “zahvaljujući relativno dobroj situaciji na tržištu rada u kontekstu zapošljavanja sa socijalnim osiguranjem”, rekla je supredsjedateljica Fonda Anja Piel.
Umirovljenici, koji čine oko četvrtinu njemačkog stanovništva, prošle su godine primali u prosjeku 1.154 eura mjesečno. Muškarci su primali u prosjeku 1.405 eura, a žene 955 eura.
Fond je umirovljenicima 2024. godine isplatio 402,8 milijardi eura, nakon 380 milijardi prethodne godine. Prihod Fonda prošle je godine iznosio 402 milijarde, a prethodne godine 381 milijardu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas