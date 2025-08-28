Usklađivanje mirovina: Koliko će dobiti najbrojnija skupina umirovljenika

Najviše umirovljenika, njih 122.512, prima mirovinu od 400 do 470 eura, 436,54 eura u prosjeku. S ovim usklađivanjem te mirovine će sada rasti na 464,79 eura, što je povećanje od 28,25 eura. Mirovinu do 540 eura, a u prosjeku 503,28 eura, dobiva 106.392 umirovljenika, a sada će taj iznos narasti na 535,89 eura. U kategoriji mirovine od 540 do 600 eura, 572,27 eura u prosjeku, je 100.430 umirovljenika. S posljednjim usklađivanjem taj će iznos narasti na 609,35 eura.