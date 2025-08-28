Usklađivanje mirovina: Koliko će dobiti najbrojnija skupina umirovljenika

Nova stopa usklađivanja mirovina iznosi 6,48 posto. To je treće najveće usklađivanje otkako se ono provodi od 1999. godine. Ako gledamo prosječnu mirovinu, bez onih koje se isplaćuju u inozemstvo, to povećanje će iznositi 38,59 eura. No, ako gledamo prosjek mirovine koju prima najviše umirovljenika, njih 122.512, njima će rasti za 28,25 eura.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je da nova stopa usklađivanja mirovina iznosi 6,48 posto. To je treća najveća stopa usklađivanja otkako se ono provodi od 1999. godine. Sada je aktualna vrijednost mirovine (AVM) povećana od 1. srpnja 2025. za 6,48 posto.
Prosječno povećanje mirovina od 38,59 eura
Prema statističkim informacijama Zavoda za mirovinsko osiguranje za srpanj Hrvatska ima, bez isplata u inozemstvo, 941.487 građana koji primaju mirovinu prema općim propisima. Oni primaju prosječnu mirovinu od 595,47 eura, a s novim povećanjem to će narasti na 634,06 eura – znači za 38,59 eura. Međutim, čak 556.234 umirovljenika prima manju mirovinu od toga iznosa, što ispadne oko 60 posto umirovljenika. Ako gledamo prosjek mirovina svih korisnika i njihov udio u prosječnoj plaći, Hrvatska je lani imala udio mirovine u plaći među najmanjima u posljednjih 17 godina, piše Mirovina.hr.
Mirovinu ispod 70 eura prima 1.613 građana i iznosi 52,24 eura u prosjeku, a nakon usklađivanja će iznositi 55,61 eura. Za 3.014 građana koji u prosjeku primaju 111,49 eura, mirovina će sada iznositi 118,68 eura. Mirovinu između između 140 i 200 eura, 172,77 eura u prosjeku, prima 12.800 umirovljenika, a sada će dobivati 138,93 eura. Mirovinu od 200 do 270 eura, 236,93 eura u prosjeku, prima 59.386 umirovljenika u Hrvatskoj. Do 340 eura, a 308,34 eura u prosjeku, dobiva 67.799 umirovljenika te će sada dobivati 328,32 eura. Za 82.288 umirovljenika prosječna mirovina iznosi 371,33 eura, a s povećanjem će iznositi 395,39 eura.
Za najviše umirovljenika povećanje od 28,25 eura
Najviše umirovljenika, njih 122.512, prima mirovinu od 400 do 470 eura, 436,54 eura u prosjeku. S ovim usklađivanjem te mirovine će sada rasti na 464,79 eura, što je povećanje od 28,25 eura. Mirovinu do 540 eura, a u prosjeku 503,28 eura, dobiva 106.392 umirovljenika, a sada će taj iznos narasti na 535,89 eura. U kategoriji mirovine od 540 do 600 eura, 572,27 eura u prosjeku, je 100.430 umirovljenika. S posljednjim usklađivanjem taj će iznos narasti na 609,35 eura.
Umirovljenici, njih 72.497, u razredu mirovina između 800 i 930 eura primaju prosječnu mirovinu od 859,67 eura. Usklađivanjem će taj iznos narasti na 915,38 eura. Umirovljenika koji primaju mirovinu između 930 i 1.070 eura, 996,15 eura u prosjeku, ima 48.750. Novo povećanje povećava tu kategoriju na 1.060,70 eura. Mirovine koje su veće od 1.500 eura prima 12.756 umirovljenika, a prosjek njihovih primanja iznosi 1.802,22 eura. One će sada iznositi čak 1.919 eura.
