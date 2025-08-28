Uskoro stiže velika promjena na svim tramvajskim i ostalim stanicama javnog prijevoza u Zagrebu

Prvi rezultati trebali bi biti vidljivi do kraja ove ili početka sljedeće godine, ali sve, kažu, ovisi o završetku dokumentacije. Ako možemo uzeti pulski projekt za usporedbu, stanice koje će se ozelenjivati mogle bi biti neko vrijeme izvan funkcije, a čekanje bi se u tom slučaju kratkoročno prebacilo na drugu lokaciju. Ipak, iz Grada o tome još nisu komentirali jer je projekt u samom početku.