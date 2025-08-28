Uskoro stiže velika promjena na svim tramvajskim i ostalim stanicama javnog prijevoza u Zagrebu

Zagrebački energetski centar najavio je projekt ozelenjivanja nadstrešnica javnog gradskog prijevoza u Zagrebu. Staklene nadstrešnice na stanicama ZET-ovih vozila posljednje su utočište pod kojim se želite naći za vrijeme ljetnih mjeseci. Osim što ne pružaju sjenu od sunca, dodatno su nelagodne jer se prostor pod njima brzo zagrijava.
Oglas
U Puli su već postavljene
Prekrivanje stanica zelenilom već je uvriježena praksa u Europi, a početkom godine takav je projekt pokrenut i u Gradu Puli, gdje je ‘ozelenjeno‘ deset nadstrešnica autobusnih stanica.
Zagrebački pilot-program je u početnoj fazi koja obuhvaća pet lokacija, a radi se o ispitivanju rješenja koja će dugoročno biti najisplativija. Trenutno je u izradi projektna dokumentacija za zeleni krov na jednom tipu nadstrešnice, koja obuhvaća cjelokupnu konstrukciju s dodatnim opterećenjem zelenog krova (od statičkih proračuna i tehničkog opisa do detalja i eventualnih preporuka za ojačanja do ugradnje svih slojeva zelenog krova, poput hidroizolacije, drenaže, supstrata i vegetacije), objašnjavaju za Jutarnji list iz Grada Zagreba.
Više mogućnosti
U ovom se razdoblju očekuje istraživanje više mogućih modela zelenih nadstrešnica. Ovisno o lokaciji pojedine stanice, ispitivat će se rješenja u obliku zelenih krovova, sadnje penjačica ili rješenja u prirodnom tlu. Projekt uključuje i monitoring kako bi se ispitalo koje biljne vrste i modeli održavanja najbolje funkcioniraju u različitim mikrolokacijama, od središta grada do periferije, dodaju iz Grada.
Prvi rezultati trebali bi biti vidljivi do kraja ove ili početka sljedeće godine, ali sve, kažu, ovisi o završetku dokumentacije. Ako možemo uzeti pulski projekt za usporedbu, stanice koje će se ozelenjivati mogle bi biti neko vrijeme izvan funkcije, a čekanje bi se u tom slučaju kratkoročno prebacilo na drugu lokaciju. Ipak, iz Grada o tome još nisu komentirali jer je projekt u samom početku.
Sve se nalazi u objavljenom Programu
Krajem srpnja u Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Zagreba, unutar dijela Prilagodbe turističke infrastrukture klimatskim promjenama, najavljeno je ozelenjavanje nadstrešnica javnog gradskog prijevoza. Provedba se očekuje od ove, 2025. godine do 2028., a sredstva za provedbu dolaze iz Proračuna Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga. U Programu je zabilježeno da se do 2028. godine očekuje 20 takvih nadstrešnica, a uz to se nadovezuje i stvaranje 8 zelenih oaza na turistički najposjećenijim lokacijama i između njih.
Važno je naglasiti kako se paralelno razvijaju i drugi projekti ozelenjivanja i krajobraznog oblikovanja u Zagrebu, s ciljem sustavnog podizanja otpornosti grada na klimatske promjene i unaprjeđenja kvalitete života građana, objašnjavaju iz Grada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas