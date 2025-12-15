Ukidanje penalizacije: Rast mirovina ovisi o umanjenju, neće svima biti jednak

Pixabay/Ilustracija

Umirovljenicu je zanimalo hoće li joj biti ukinuta penalizacija na prijevremenu mirovinu. Vijesti su za nju dobre, a ova zakonska izmjena obuhvatit će ukupno oko 137.000 umirovljenika. Time će im mirovina biti u prosjeku veća za oko 55 eura, ali to ovisi o godinama za koje su dobili umanjenje, kao i režimu koji je bio na snazi tada kada su išli u mirovinu.

Od 1. siječnja 2026. ukida se i penalizacija za umirovljenike u prijevremenoj mirovini, ali samo za one koji su stariji od 70 godina. Zahvaljujući ovoj odluci iz posljednje mirovinske reforme, oko 137.000 umirovljenika imat će u prosjeku 55 eura veću mirovinu.

"Odnosi li se i na mene ovo ukidanje?"

"Slabo sam upućena u vezi ukidanja penalizacije mirovine. Imam 72 godine i 14 godina sam u prijevremenoj mirovini. Odnosi li se i na mene ovo ukidanje", pitala je umirovljenica.

Vijesti su za nju dobre, jer će ukidanje penalizacije i njoj donijeti veću mirovinu. Dakle, svima starijima od 70 godina penalizacija će biti ukinuta od siječnja, ali HZMO ima rok do kraja ožujka da provede izmjene, piše Mirovina.hr.

Premda će ovi umirovljenici osjetiti prosječan rast primanja za 55 eura, iznos neće svima biti isti, jer ni penalizacija nije svima jednaka. Netko je u mirovinu otišao maksimalnih pet godina prije stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu, a netko svega godinu dana ranije. Zbog toga nisu jednako ni kažnjeni pa će, uvjetno rečeno, sada najviše ‘profitirati’ oni s najvećom penalizacijom jer će njima mirovina i najviše rasti.

Nekima umanjenje iznosi šest, a nekima 20 posto

Osim godina penalizacije, bitan je i režim penalizacije koji se primjenjivao u trenutku kada je osoba odlazila u prijevremenu mirovinu. U Hrvatskoj postoje četiri važeća režima i čak devet skupina penalizacije. Nekima se mirovine tako umanjuju za šest, a nekima za čak 20 posto.

Muškarci trenutačno u prijevremenu mirovinu mogu otići sa 60 godina života i najmanje 35 godina staža. Žene ove godine to mogu učiniti s 58 godina i devet mjeseci te 33 godine i devet mjeseci staža. Već iduće godine uvjet se u prijelaznom razdoblju za žene podiže na 59 godina života i 34 godine staža za odlazak u prijevremenu mirovinu. Prijevremene mirovine posljednjih se sedam godina umanjuju za 0,2 posto po mjesecu ranijeg umirovljenja, odnosno za najviše 12 posto u slučaju pet godina.

Jedna umirovljenica je ostvarila obiteljsku mirovinu nakon smrti supruga koji je bio korisnik prijevremene starosne mirovine. U trenutku smrti njezin pokojni suprug imao je navršenih 76 godina. Nažalost, penalizacija joj neće biti ukinuta, premda SUH smatra da bi se zakonske izmjene trebale primijeniti i u ovakvim slučajevima.