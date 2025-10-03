VIDEO / Vozač kamiona pokazao gdje spava: Snimka nije nikoga ostavila ravnodušnim

Budući da u kamionu provode više vremena nego kod kuće, mnogi vozači nastoje kabinu učiniti drugim domom. Jedan je vozač na TikToku pokazao kako izgleda njegov "stan na kotačima". U snimci navlači zavjese, uključuje fritezu na vrući zrak, vadi hranu ispod kreveta, priprema obrok i opušta se uz televizor – čak i s čašom šampanjca u ruci. Jasno je da se neko vrijeme ne planira vratiti na cestu.