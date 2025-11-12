PRIPREMITE NOVČANIK
Unatoč poskupljenima, mnogi Hrvati već rezervirali mjesto: Evo kako se kreću cijene omiljenih skijališta
Neki skijanje bukiraju i prije nego što odu na more, već u svibnju, lipnju...
Većina hrvatskih skijaša već je rezervirala svoje mjesto na snijegu, a na zimovanje će, prema procjeni Udruženja putničkih agencija HGK, možda i više od uobičajenih 200.000 Hrvata skijaša. Za nekoliko dana produljeni školski praznici u siječnju i gašenje praznika u veljači pozornost hrvatskih skijaša koncentrirali su na prvi siječanjski tjedan pa u mnogim agencijama trenutačno imaju više upita nego prije godinu dana. To znači, kažu agenti, da neće biti ni masovnog izostajanja djece iz škole kao nekih prijašnjih godina, piše Večernji list.
"Lani smo imali masovne odlaske na skijanje u dva navrata, a sada gotovo svi idu početkom siječnja i skijanje se brže prodaje. Već do kraja rujna otišlo je 90 posto aranžmana. Ali, i pored toga, interes je veći nego lani i mogli bismo imati rekordan broj putnika", kaže Floris Milohanović iz pulske agencije Zeatours za Večernji i dodaje, i sam iznenađen ranom navalom, da su Istrani zadnjih godina o skijanju počinjali razmišljati mahom tek kad bi se počele nositi zimske jakne.
Skijanje je ove godine, inače, u prosjeku skuplje tri do pet, negdje i osam posto, a jedna od novosti je da su sada i na talijanskim skijalištima kacige obavezne i za odrasle. Ski karte su prosječno 360 eura na austrijskim i talijanskim skijalištima te 230 eura u Sloveniji, a najveća potražnja vlada za Hrvatima poznatim skijalištima Nassfeld, Matrei, Kreischberg, Passo Tonalea, Folgaria, Marilleva...
"Najprodavaniji su nam aranžmani poput sedam polupansiona u Matreiju u obiteljskoj sobi u hotelu s tri zvjezdice po cijeni od 770 eura po osobi, odnosno za djecu od šest do 12 godina po cijeni od 150 eura za tjedan. Također, odlično je išao i apartmanski smještaj u Kreischbergu, sedam noćenja za četiri osobe po 1600 eura. U Italiji su najprodavaniji aranžmani u Folgariji, za hotel s tri zvjezdice i pet polupansiona s uključenom ski kartom za 550 eura po osobi – govori Dalibor Čanaglić iz Palma Travela, gdje se skijanje prodaje otprilike kao lani, i dodaje da, iako se skijanje vraća u tzv. hrvatski tjedan, nema linearno nižih cijena.
"Na talijanskim skijalištima niže cijene uglavnom kreću od 7. siječnja, ali većina austrijskih domaćina cijene spušta tek nakon 11. siječnja. U Sloveniji je šaroliko, ali, recimo, hoteli na Rogli i Kranjskoj gori sezonu visokih cijena također sve drže do tog datuma. U cjelini, možda tek dvadesetak posto objekata cijene s visoke novogodišnje razine spušta već nakon Sveta tri kralja. No, čini se, to mnogima više i nije presudno.
"Ljudi imaju novca. Skijanje se bolje prodaje nego lani, uzimaju se veći, bolji apartmani – kaže Ivan Adrović iz agencije Izazov, koja vodi na skijanje u Francusku. S druge strane, ipak će se skijati za manje novca nego u veljači, kad je u većini skijališta vrhunac sezone. U agenciji Uniline kažu da će apartman u Austriji, koji je početkom siječnja 1000 eura, krajem veljače biti 150 eura skuplji. Ili, apartman koji je u Italiji u prvom siječanjskom tjednu 1400 eura, krajem drugog mjeseca bit će 210 eura više.
"Zalagali smo se da se zimski praznici vrate u siječanj. Možda nisu u najjeftinijim terminima, ali svakako su cijene niže nego za Novu godinu ili u veljači – kaže predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK Boris Žgomba, koji povećanu potražnju za ski aranžmane tumači i većom kupovnom moći naših građana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare