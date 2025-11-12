Unatoč poskupljenima, mnogi Hrvati već rezervirali mjesto: Evo kako se kreću cijene omiljenih skijališta

"Najprodavaniji su nam aranžmani poput sedam polupansiona u Matreiju u obiteljskoj sobi u hotelu s tri zvjezdice po cijeni od 770 eura po osobi, odnosno za djecu od šest do 12 godina po cijeni od 150 eura za tjedan. Također, odlično je išao i apartmanski smještaj u Kreischbergu, sedam noćenja za četiri osobe po 1600 eura. U Italiji su najprodavaniji aranžmani u Folgariji, za hotel s tri zvjezdice i pet polupansiona s uključenom ski kartom za 550 eura po osobi – govori Dalibor Čanaglić iz Palma Travela, gdje se skijanje prodaje otprilike kao lani, i dodaje da, iako se skijanje vraća u tzv. hrvatski tjedan, nema linearno nižih cijena.