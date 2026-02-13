mirovine koje se ne usklađuju
Veća mirovina odmah? Moguće je, trebate samo zatražiti novi izračun
Veću mirovinu odmah mogu dobiti svi postojeći umirovljenici, njih više od 26.000 koliko ih prima mirovinu iz drugog stupa. Riječ je o mirovinama koje se ne usklađuju, ali su većeg iznosa.
Takvu ponudu dobio je umirovljenik Željko koji je za portal Mirovina.hr ispričao svoj slučaj. Oba mirovinska osiguravajuća društva potvrdila su da je promjena moguća, a jedino što treba je zatražiti novi izračun mirovine.
Umirovljenik Željko u mirovinu je otišao 2019. godine s 40 godina staža. Uzeo je kombiniranu isplatu iz prvog i drugog mirovinskog stupa. Nije zadovoljan usklađivanjem mirovine iz drugog stupa. Sada mu je mirovinsko društvo ponudilo mirovinu većeg iznosa, ali koja se dalje više neće usklađivati. To znači da neindeksirane mirovine, mogu dobiti svi postojeći, a ne samo novi umirovljenici. Iz drugog stupa mirovinu prima više od 26.000 umirovljenika, a bit će ih sve više.
Da je moguće odmah dobiti veću mirovinu, potvrdili su nam iz oba mirovinska osiguravajuća društva u Hrvatskoj. Riječ je o mirovinama većeg početnog iznosa, ali koji se dalje ne usklađuje dvaput godišnje prema inflaciji. Prvo ovogodišnje usklađivanje u drugom stupu donijelo je dva posto više.
‘Fiksna rata mi se isplati ako planiram na Mirogoj’
"Prvi stup kako- tako slijedi porast životnih troškova, dok drugi stup debelo zaostaje i ponaša se kao da živimo u raju. Usklađivanje mirovina se u I. i II. stupu razlikuje kao nebo i zemlja, jer II. stup usklađuje mirovine samo sa stopom inflacije. Uspoređujući ukupni postotak povećanja mirovine u prvom i drugom stupu, evidentno je da sam u II. stupu zakinut za velik novac. Obratio sam se za pomoć svim relevantnim institucijama, ali svugdje sam dobio isti odgovor, da je sve po zakonu i da se više ne može mijenjati", ispričao je za portal Mirovina Željko.
No, ipak se može mijenjati. Željko je bio uporan pa je na kraju dobio povoljniju ponudu od Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva (RMOD) koje mu isplaćuje mirovinu. Njegova trenutačna mirovina iz drugog stupa iznosi 282 eura i usklađuje se dalje jednom godišnje prema inflaciji. Sada mu je RMOD ponudio fiksnih 325 eura. No, ni s tom ponudom Željko nije posve oduševljen, jer smatra da bi kroz narednih deset godina tu razliku mogla ‘pojesti’ inflacija ili bi u najgorem slučaju ostao na istom.
"Zbog takve male razlike u ukupnom dobitku kroz deset godina i opasne inflacije, vrlo sam skeptičan prema fiksnoj rati. Gorka je istina da bi se fiksna rata sigurno isplatila samo ako namjeravam što prije na Mirogoj", kaže Željko.
Dovoljno je predati zahtjev za novi izračun mirovine
Postojeći korisnici mirovina, dakle, imaju mogućnost promijeniti oblik i način usklađivanja mirovina iz drugog stupa. Dovoljno je da se obrate MOD-u sa zahtjevom za ponovnim izračunom mirovine. Društvo će korisniku dostaviti informativni izračun mirovine svih oblika i načina usklađivanja mirovine prilagođen tom korisniku, kako su pojasnili iz Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva (RMOD). Nakon toga sklapa se aneks ugovora o mirovini.
"Zahtjev za izmjenom načina usklađivanja mirovine podnosi se Društvu u pisanom obliku. Ako korisnik mirovine promjenu usklađivanja mirovine zatraži u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora o mirovini ili ako se radi o promjeni načina usklađivanja mirovine kod kojeg se visina mirovine ne usklađuje, za izmjenu ugovora o mirovini nije potrebna suglasnost Društva. Ako korisnik zatraži promjenu mirovine koja se usklađuje u mirovinu koja se ne usklađuje, nakon proteka roka od 90 dana od dana sklapanja ugovora o mirovini, za izmjenu ugovora o mirovini potrebna je suglasnost Društva. U ovom slučaju, Društvo će korisniku mirovine dati suglasnost, pojašnjavaju iz Raiffeisen MOD-a.
Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HRMOD) također je potvrdilo da postojeći umirovljenici uvijek mogu zatražiti novi informativni izračun u kojem će im se ponuditi i neindeksirane mirovine. Svaki korisnik može zatražiti promjenu odabranog načina usklađivanja mirovine jednom u kalendarskoj godini, kako su pojasnili iz HRMOD-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare