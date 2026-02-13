Veća mirovina odmah? Moguće je, trebate samo zatražiti novi izračun

"Prvi stup kako- tako slijedi porast životnih troškova, dok drugi stup debelo zaostaje i ponaša se kao da živimo u raju. Usklađivanje mirovina se u I. i II. stupu razlikuje kao nebo i zemlja, jer II. stup usklađuje mirovine samo sa stopom inflacije. Uspoređujući ukupni postotak povećanja mirovine u prvom i drugom stupu, evidentno je da sam u II. stupu zakinut za velik novac. Obratio sam se za pomoć svim relevantnim institucijama, ali svugdje sam dobio isti odgovor, da je sve po zakonu i da se više ne može mijenjati", ispričao je za portal Mirovina Željko.