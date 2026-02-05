"Odmah pokrenite ukidanje poreza na mirovine i prestanite kažnjavati umirovljenike koji žele raditi"

"Sada već bivši ministar financija najavio je da bi se porez na mirovine mogao ukinuti, ali tek od 1. siječnja 2027. godine. Zašto čekati još godinu dana? Mirovine se nepravedno oporezuju i to treba ukinuti odmah. Zato pozivamo novog ministra financija da ne čeka 2027. godinu, nego da odmah pokrene ukidanje poreza na mirovine i prestane s praksom kažnjavanja umirovljenika koji žele raditi”, kazala je u četvrtak na konferenciji za novinare saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.