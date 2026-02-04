"Nitko vam ne bi trebao imati pravo oduzeti vaše stečeno pravo. Posebno je zanimljivo da nije problem u tome što se uzima pola mirovine nego se uzima cijela mirovina i to je ono što je promaklo svima. To je HDZ-ova Vlada namjerno napravila kao distrakciju da se umirovljeničke udruge bave uzimanjem pola mirovine, a ustvari se uzima cijela mirovina. Ako ćemo uzeti komparaciju prosječne mirovine koja je nategnutih 700 eura, a vi radite na puno radno vrijeme i imate bruto plaću 2000 eura, ali vam se 400 eura izdvaja za mirovinski doprinos. Imate mirovinu od 700 eura, a pola vam se uzima - 350 eura. Ovih 350 pokrivate iz ovoga što radite i još ste u minusu 50 eura. Ulaskom u puno radno vrijeme gubite kompletnu mirovinu. Ako će netko raditi pet godina - državi ste poklonili 42 tisuće eura, a ona vama nije dala ništa", dodao je Špika.