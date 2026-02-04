puno radno vrijeme
Špika o radu umirovljenika: Ne uzima se pola mirovine, nego cijela
Predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o životnom standardu umirovljenika te radu na puno radno vrijeme i, u tom slučaju, oduzimanju pola mirovine.
Podsjetimo,Stranka umirovljenika nezadovoljna je načinom primjene novog Zakona o mirovinskom osiguranju u dijelu koji umirovljenicima omogućuje povratak na tržište rada. Smatraju da su mirovine neotuđivo pravo vlasništva, te su još u srpnju putem odvjetnika Ustavnom sudu poslali prijedlog za ocjenu ustavnosti te odredbe.
"Pitanje za milijun eura"
Postoji li mogućnost da se na temi isplate pola mirovine i rada umirovljenika postigne konsenzus svih umirovljeničkih udruga i stranaka?
"To je pitanje za milijun eura. Teško je reći da ili ne. Ako se nekom pitanju priđe ozbiljno, analitički, onda ne bi trebao biti problem da se okupe oko određenog prijedloga, ne samo umirovljeničke stranke nego i sve druge progresivne snage. Ako govorimo o tome da se okupe umirovljeničke stranke oko nekog pitanja iz dosadašnjeg iskustva ću reći da to nije moguće, a nije moguće jer osobe koje uđu u pojedine dogovore s umirovljeničkim opcijama iskoče van jer im netko drugi ponudi nešto bolje. Čelnici umirovljeničkih udruga ili stranaka se ponašaju kao umirovljenici kada im Vlada da par desetaka eura. Čim im Vlada nešto da - Vlada je dobra i idemo uz njih", odgovorio je Milivoj Špika.
"Uzima se cijela mirovina"
"Nitko vam ne bi trebao imati pravo oduzeti vaše stečeno pravo. Posebno je zanimljivo da nije problem u tome što se uzima pola mirovine nego se uzima cijela mirovina i to je ono što je promaklo svima. To je HDZ-ova Vlada namjerno napravila kao distrakciju da se umirovljeničke udruge bave uzimanjem pola mirovine, a ustvari se uzima cijela mirovina. Ako ćemo uzeti komparaciju prosječne mirovine koja je nategnutih 700 eura, a vi radite na puno radno vrijeme i imate bruto plaću 2000 eura, ali vam se 400 eura izdvaja za mirovinski doprinos. Imate mirovinu od 700 eura, a pola vam se uzima - 350 eura. Ovih 350 pokrivate iz ovoga što radite i još ste u minusu 50 eura. Ulaskom u puno radno vrijeme gubite kompletnu mirovinu. Ako će netko raditi pet godina - državi ste poklonili 42 tisuće eura, a ona vama nije dala ništa", dodao je Špika.
"Država dere na svaki mogući način"
"Država dere na svaki mogući način, a umirovljeničkim udrugama i strankama je uvalila kost da se glođu oko potpuno nebitne teme. Neće biti rješenje niti je problem pravne prirode nego političke prirode. Dokle je Ustavni sud većina članova koji su skloni HDZ-u. Što očekuju? Da će Ustavni sud napraviti nešto mimo toga što Vlada želi? Neće", rekao je.
"Pitanje je dana kada će Piletić prestati biti ministar"
Špika je komentirao i odluku Ustavnog suda kojom su srušene diskriminatorne i nepravedne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
"Pitanje je dana kada će ministar Piletić prestati biti ministar. Toliko je negative nakupio na sebe da će Plenković u jednom trenutku promijeniti ministra. To što je Ustavni sud napravio je politički mig, malo će se toga tu ispraviti. Ustavni sud ima daleko većih problema, a tu ne reagira. Tu je reagirao vrlo brzo kako bi se dala packa ministru koji neće još dugo biti ministar."
