HITNA PROCEDURA
Vedriš o Vladinim mjerama: "Realne okolnosti nameću realne odluke. Ako želimo zaustaviti galop inflacije..."
Kako bi se barem do neke razine zaštitilo građane od naglog skoka cijena uzrokovanog rastom cijena energenata Vlada je petak navečer u hitnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prijedlog će deset dana biti na javnom savjetovanju, a premijer očekuje da će biti izglasan u Saboru do kraja travnja.
Na taj način bi Vlada privremeno, iznimno, zbog ovako izvanrednih okolnosti, dobila ovlast da praktički na ovoj dvotjednoj bazi, kada se regulira cijena energenata, utječe na visinu stope PDV-a i na taj način još dopusti smanjenje cijena.
To znači da bi, primjerice, vlada mogla spustiti PDV na dizel s 25 na 20 posto pa bi litra koštala 1.78 eura umjesto sadašnjih 1.85. Ako bi ga spustila na 15 posto tada bi litra dizela koštala 1,7 eura. Litra benzina koja sada košta 1.66 eura s PDV-om na 20 posto koštala bi 1.6 eura. S PDV-om na 15 posto koštala bi 1.53 eura.
Iz Možemo! smatraju kako se time ipak neće previše pomoći građanima.
"Tu se mora sad nešto i onda evo to je način. On ne želi izaći iz modela u kojem se ne bavi eliminacijom uzroka. On ne želi izaći iz modela u kojem se politika rukovodi konkretnim podacima i pomaže onima kojima treba pomoći a ne onima koji već imaju previše", .
MOST-ov Zvonimir Troskot tvrdi kako smo do sada imali krive politike zelene tranzicije koje su se pokazale neuspješnima pa je Plenković sada prisiljen okretati se ovakvoj mjeri. Misli kako će ona ići samo na korist distributerima.
"Sjetite se da smo i za vrijeme COVID-a i za vrijeme krize imali snižavanje PDV-a. To se kod distributera nije osjetilo iz razloga što su oni tu razliku koja se dakle dogodila u fiskalnom smanjenju PDV-a prebacili na krajnjeg korisnika. Zato i imate PETROL ili ove kompanije koje sada plješću i kažu: 'Uuuu, super potez vlade!' - u smislu plutajućeg i fluktuirajućeg PDV-a", rekao je.
Ministar financija misli kako baš ovim potezom vlada pokazuje odgovornost. "Ono što očekujemo je da će se ova kriza smanjiti i da više neće biti potrebe za reakcijom. Međutim, Hrvatska kao niti zapravo jedna mala ekonomija nije u stanju utjecati na krizu na Bliskom istoku. Vjerujem da bi se s time i gospodin Troskot složio", rekao je Ante Šušnjar.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je najavila da će sljedeći tjedan predstaviti prijedlog mjera za smanjenje cijena energije. Pritom je istaknula da mjere koje poduzimaju države članice moraju zaštiti ranjiva kućanstva i ranjive gospodarske sektore. U tom smislu se vladina mjera plivajućeg PDV-a uklapa u te gabarite.
"Te mjere moraju biti ciljane, ne opće, već usmjerene na ranjive skupine. Moraju biti pravodobne, brze - dakle ne za godinu dana nego odmah - i privremene. Dakle, može ih se primijeniti na kratko vrijeme. Ako su one posljedica izmjena zakona moraju prestati vrijediti na vrijeme", naglasila je von der Leyen.
Ekonomski analitičar Mladen Vedriš kaže kako će, ako Vlada primjeni ovu mjeru, proračun doista izgubiti dio prihoda, ali da će to biti kompenzirano ukupnim rastom cijena goriva.
"Realne okolnosti nameću i realne odluke. Prema tome, ako želimo zaustaviti galop inflacije, a vidjeli smo i danas da je energija ona koja potiče rast cijena u ukupnosti, onda je normalno da najprije trošarinama, a onda razinom PDV-a pokušamo spriječiti ne poskupljenje direktno toliko, koliko prijenos tih povećanih troškova energije na druge sektore", rekao je.
Zaključuje kako je istina da je to vatrogasna mjera, ali da je to mjera kakvu ovakve okolnosti zahtijevaju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare