BIVŠI MINISTAR FINANCIJA
Lalovac: Vlada upravlja inflacijom naslijepo, komande aviona ne rade
Predsjednik Odbora za financije i bivši ministar financija Boris Lalovac (SDP), u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, komentirao je vladine najave uvođenja tzv. plivajućeg PDV-a za energente, odnosno gorivo te mjere koje vlada Andreja Plenkovića poduzima u borbi s inflacijom
"Vlada pokušava olakšati i ubrzati djelovanje i to je dobro, ali kad ulazite u kalkulaciju trebate znati koliko koji od energenata utječe na inflaciju. Ne utječu svi jednako, moderne zemlje to prate i kvantificiraju, ali naša vlada ne koristi te suvremene alate nego idu naslijepo. Ne kontroliraju učinke mjera, pa mi ne znamo kakav je njihov učinak na gospodarstvo", upozorava Boris Lalovac.
Kaže da je problem što i Hrvatska i EU koriste zastarjeli model upravljanja inflacijom.
"Postojeći model u Hrvatskoj i EU kaže da se kamatnim stopama može utjecati na stopu inflacije, ali to nema učinka kad smo suočeni sa šokom ponude, kao sada. Postoji i drugi model koji kaže da ako kontrolirate cijene morate znati koji će biti efekt, ali za to trebate raditi kalkulacije koje nitko ne radi", naglašava Lalovac.
Zamrznute cijene su marketinški trik
Smatra da vlada djeluje u panici - prije pet dana su donijeli mjere protiv inflacije, a cijene su svejedno otišle gore.
"100 proizvoda je zamrznuto i nitko ne govori da to treba promijeniti, a poskupjelo je gorivo. Nitko, ni trgovci, ni proizvođači ni ministarstvo to ne spominje jer tih proizvoda zapravo nema na tržištu. To je, dakle, marketinški trik. Šest godina imamo 'fibru' koja se ne spušta, vlada uzima bilo koje tablete, ali se fibra ne spušta. Vlada se koristi marketniškim trikovima, premijer to odlično radi. Ali cijena hrane raste - kako može rasti tako, ako su zamrznute cijene osnovnih proizvoda?", pita se predsjednik Odbora za financije.
Energija je postala oružje
Kaže i kako se panika javlja jer vlada "upravlja avionom, a komande ne rade" te dodaje kako oni koji za inflaciju krive rast plaća naprosto skreću pažnju sa sebe jer dobro profitiraju od inflacije. Upozorava da inflacija iscrpljuje društvo, radnike i umirovljenike, a kompanije štite profitne marže. Zato, nastavlja Lalovac, trebaju profiti biti puno transparentniji.
"Energija je postala oružje, moramo proizvoditi svoju hranu. Da smo nakon Covida ulagali u proizvodnju, danas bi imali manje problema. Sad nam trebaju još tri-četiri godine da usmjerimo novac u strateške industrije. Ovo što sad vozimo, vozimo na EU gorivo. Bit će tog europskog novca, ali je pitanje za što će ga biti i mi nećemo samostalno to odlučivati u što će taj novac ići. Volio bit vidjeti koliko je spremna za europski fond za konkurentnost. Ako ga pametno uložimo u dugoročnu održivost, možemo se izvući", istaknuo je Lalovac i zaključio kako novac koji dobivamo iz europskih fondova trebamo preusmjeriti tamo gdje ćemo stvarno imati dugoročne koristi.
