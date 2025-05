Vlasnica talijanskih kuća za 1 euro otkrila istinu o tim nekretninama

Daniels, koja obožava uređivati i obnavljati kuće, kaže da nije imala nikakve sumnje prije kupnje. "Kad vidim nešto ruinirano, već mogu zamisliti kako će izgledati na kraju. No, razumijem da to nije za svakoga. Moj muž paničari svaki put kad razmišljam o takvim projektima, a meni to donosi kombinaciju uzbuđenja i radosti", objasnila je.