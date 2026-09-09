Vlasnik poznate firme želi da ljudi rade više za istu plaću: „Došlo je vrijeme za odlučno djelovanje“

„Sukladno tome, zakonske obveze izvješćivanja u pravilu bi trebalo ukinuti i zadržati ih samo ondje gdje je njihova nužnost izričito opravdana. Ako bi se javne institucije mnogo više ponašale kao pružatelji usluga građanima i poduzećima, to bi povećalo povjerenje u Njemačku kao poslovnu lokaciju i u politiku.“