"POLITIČKA KOMPETENCIJA"
Istraživanje među maturantima: Ne vjeruju institucijama, jedna se ipak potpuno izdvaja
Politolog Nikola Baketa s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je predstavio rezultate istraživanja među maturantima o političkim znanjima, vrijednostima i stavovima hrvatskih maturanata, njihovu povjerenju u institucije te odnosu prema aktualnim društvenim i političkim pitanjima.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 51 min.
Najnovije
Oglas
Oglas