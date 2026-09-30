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"POLITIČKA KOMPETENCIJA"

Istraživanje među maturantima: Ne vjeruju institucijama, jedna se ipak potpuno izdvaja

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N1info
|
30. ruj. 2026. 10:59
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Politolog Nikola Baketa s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je predstavio rezultate istraživanja među maturantima o političkim znanjima, vrijednostima i stavovima hrvatskih maturanata, njihovu povjerenju u institucije te odnosu prema aktualnim društvenim i političkim pitanjima.

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Teme
hrvoje krešić n1 tv n1tv nikola baketa novi dan video

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