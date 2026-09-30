Istraživanje među maturantima: Ne vjeruju institucijama, jedna se ipak potpuno izdvaja

Politolog Nikola Baketa s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je predstavio rezultate istraživanja među maturantima o političkim znanjima, vrijednostima i stavovima hrvatskih maturanata, njihovu povjerenju u institucije te odnosu prema aktualnim društvenim i političkim pitanjima.

Podijeli

Oglas