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DRONOVI I PROJEKTILI

VIDEO / Masovni ruski napad na Kijev: Poginulo troje ljudi, među njima i dijete

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Hina
|
30. ruj. 2026. 10:27
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ukrajina
Screenshot: X/Volodimir Zelenski

Najmanje tri osobe, uključujući jedno dijete, poginule su u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima i borbenim dronovima koji je tijekom noći izveden na Kijev i okolnu regiju, objavile su u srijedu ukrajinske vlasti.

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Prema podacima lokalnih vlasti, najmanje dvije osobe su poginule, a pet ih je ozlijeđeno u ukrajinskom glavnom gradu, dok je jedno dijete poginulo u predgrađu.

Oštećeno je nekoliko stambenih zgrada, trgovina i skladište, napisao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

Izbilo je nekoliko požara, a nad gradom se nadvio dim. Ukrajinska novinska agencija UNIAN izvijestila je da je napad bio usmjeren na energetsku infrastrukturu oko glavnog grada.

"Od sinoć hitne službe i ekipe za popravak rade na saniranju posljedica ruskog napada na Ukrajinu, u kojem je korišteno gotovo 190 dronova i balističkih projektila. Glavna meta bila je energetska infrastruktura u Kijevu i Kijevskoj oblasti, a oštećene su i stambene zgrade.

Napadi na kritičnu infrastrukturu zabilježeni su i u više drugih oblasti. Diljem zemlje ozlijeđeno je 14 ljudi.

U Kijevu je pogođena skladišna zgrada, pri čemu je jedna osoba poginula, dok je dron jutros pogodio i supermarket u Ivankovičima.

Ukrajinska protuzračna obrana uspjela je srušiti dio balističkih projektila, no bilo je i pogodaka. Ukrajinski predsjednik zahvalio je partnerima na novim paketima pomoći u protuzračnoj obrani, istaknuvši da je takva zaštita posebno važna uoči zime", objavio je Zelenski na X-u.

Ruska vojska potvrdila je da je napala hidroelektranu Višhorod sjeverno od Kijeva, Tripilsku termoelektranu na jugu i jednu električnu trafostanicu.

NASA-in Sustav za upravljanje informacijama o požarima (FIRMS), koji koristi satelite za otkrivanje požara diljem svijeta, zabilježio je požare na tim lokacijama.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da su oborile pet balističkih projektila različitih tipova. Međutim, Telegram kanali povezani s vojskom izvijestili su da je lansirano više nego dvostruko više projektila od tog broja.

Prema službenim ukrajinskim podacima, presretnuto je 155 od 188 dolaznih borbenih dronova. Te tvrdnje nisu se mogle neovisno provjeriti.

Upozorenja o zračnoj opasnosti ostala su na snazi i tijekom jutra. Ruski napadi pogodili su i druge dijelove Ukrajine te izazvali povišen stupanj pripravnosti u susjednim zemljama.

U Moldaviji se dron srušio i eksplodirao u blizini sela Hirbovat, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Poljska je ponovno podigla borbene zrakoplove zbog mogućnosti da bi dronovi mogli ući u njezin zračni prostor.

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