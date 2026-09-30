U ZAGREBU
FOTO / Lažni policajac dvaput projurio kroz crveno s rotirkama: U autu imao arsenal policijske "opreme"
Zagrebačka policija pritvorila je lažnog kolegu koji je automobilom prolazio kroz crvena svjetla s upaljenim "rotirkama", predstavljao se lažnom značkom kriminalističke policije i tvrdio da žuri na intervenciju te posjedovao još lažnih policijskih iskaznica, majica i ručne radio stanice.
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Policija je izvijestila da je 37-godišnjak u subotu oko 13,20 sati u Zagrebu upravljao fordom zagrebačkih oznaka te dva puta prošao kroz crveno svjetlo na Slavonskoj aveniji, na raskrižjima s Čulinečkom cestom i Ulicom III. Resnik.
Prilikom zaustavljanja policajci su utvrdili da je za vrijeme vožnje imao uključene plave svjetlosne znakove ugrađene u vozilo. Tijekom kontrole pokazao je policajcu značku nalik znački kriminalističke policije i rekao da žuri na intervenciju, a potom je na ponovljeni zahtjev predao vjerodostojne osobne dokumente.
Zbog prolaska kroz crveno svjetlo i uporabe uređaja za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova, koji se smiju ugrađivati i koristiti samo na službenim vozilima i vozilima s pravom prednosti prolaska, protiv njega je podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu.
Nakon provedenog prekršajnog postupka 37-godišnjak je uhićen zbog sumnje u krivotvorenje isprave, a pretragom njegova automobila, doma i drugih prostora kojima se koristi na području Dugog Sela pronađeni su predmeti koji, prema policiji, potvrđuju sumnju da prethodni prekršaji nisu bile njegove jedine protupravne radnje.
U automobilu su pronađene dvije iskaznice nalik policijskima, značka s natpisom "kriminalistička policija", dva seta LED bljeskalica, plava rotirka, 34 bjanko obavijesti o počinjenom prekršaju prometnog redarstva, tri ručne veze, plastificirani natpis "POLICIJA", dvije majice s tim natpisom te prsluk s natpisom "Kriminalistička policija".
Policija je pronašla i jaknu s natpisom "Policija" i oznakama MUP-a RH, za koje navodi da nisu dio službene policijske odore niti opreme.
Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.
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