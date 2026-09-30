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U ZAGREBU

FOTO / Lažni policajac dvaput projurio kroz crveno s rotirkama: U autu imao arsenal policijske "opreme"

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Hina
|
30. ruj. 2026. 10:46
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lazni policajac
PU zagrebačka

Zagrebačka policija pritvorila je lažnog kolegu koji je automobilom prolazio kroz crvena svjetla s upaljenim "rotirkama", predstavljao se lažnom značkom kriminalističke policije i tvrdio da žuri na intervenciju te posjedovao još lažnih policijskih iskaznica, majica i ručne radio stanice.

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Policija je izvijestila da je 37-godišnjak u subotu oko 13,20 sati u Zagrebu upravljao fordom zagrebačkih oznaka te dva puta prošao kroz crveno svjetlo na Slavonskoj aveniji, na raskrižjima s Čulinečkom cestom i Ulicom III. Resnik.

Prilikom zaustavljanja policajci su utvrdili da je za vrijeme vožnje imao uključene plave svjetlosne znakove ugrađene u vozilo. Tijekom kontrole pokazao je policajcu značku nalik znački kriminalističke policije i rekao da žuri na intervenciju, a potom je na ponovljeni zahtjev predao vjerodostojne osobne dokumente.

policija1
PU zagrebačka

Zbog prolaska kroz crveno svjetlo i uporabe uređaja za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova, koji se smiju ugrađivati i koristiti samo na službenim vozilima i vozilima s pravom prednosti prolaska, protiv njega je podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu.

policija2
PU zagrebačka

Nakon provedenog prekršajnog postupka 37-godišnjak je uhićen zbog sumnje u krivotvorenje isprave, a pretragom njegova automobila, doma i drugih prostora kojima se koristi na području Dugog Sela pronađeni su predmeti koji, prema policiji, potvrđuju sumnju da prethodni prekršaji nisu bile njegove jedine protupravne radnje.

policija3
PU zagrebačka
pancir
PU zagrebačka
majica
PU zagrebačka

U automobilu su pronađene dvije iskaznice nalik policijskima, značka s natpisom "kriminalistička policija", dva seta LED bljeskalica, plava rotirka, 34 bjanko obavijesti o počinjenom prekršaju prometnog redarstva, tri ručne veze, plastificirani natpis "POLICIJA", dvije majice s tim natpisom te prsluk s natpisom "Kriminalistička policija".

jakna
PU zagrebačka

Policija je pronašla i jaknu s natpisom "Policija" i oznakama MUP-a RH, za koje navodi da nisu dio službene policijske odore niti opreme.

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Teme
lažna policijska oprema lažni policajac

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