Raspudić: Štrajkbreheri su do sada u povijesti uvijek bili prikazivani kao dno dna

„Čujemo i apsurdne stvari: da su to nekakvi Bandićevci zaposleni u ZET-u, ali kako to da je Tomašević dok je bio aktivist, za vrijeme Bandića, pozivao te Bandićevce na štrajk, a sada oni neopravdano štrajkaju? Ako je tako, znači li to da je tzv. Bandićevim uhljebima bolje pod Tomaševićem nego što je bilo pod Bandićem? Ako je to tako, zašto? Imate šest godina škare i sukno da prekrojite Holding i ta poduzeća. Nema nevinih u ovoj priči, a na kraju ispaštaju građani“, kaže.