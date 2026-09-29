o sporu grada i radnika
Raspudić: Štrajkbreheri su do sada u povijesti uvijek bili prikazivani kao dno dna
Saborski zastupnik Nino Raspudić gostovao je kod naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo. Razgovarali su, između ostaloga, o štrajku ZET-ovaca, radničkim pravima i reakciji javnosti.
Nino Raspudić smatra da je najodgovornija instanca za spor između sindikata i Grada gradonačelnik Tomislav Tomašević.
„U šestu godinu mandata ulazi, bilo je dovoljno vremena da se sve to sredi i strukturira. Situacija bi bila donekle i komična, da nema svoju problematičnu stranu. Tome svjedočim i kao građanin, ovo je nešto što ljudi već osjećaju na svojim leđima“, kaže pa dodaje:
„Mi se nadamo da će čim prije postići dogovor i kompromis. Različite su spekulacije; priča se da je ovo organizirao HDZ. Ovo definitivno ide u korist njima, ali to ne znači da je HDZ to organizirao. Nataložilo se puno različitih stvari i interesa. Ovo ide u korist HDZ-u iz dva razloga.
Prvi: mi nismo otvorili razgovor temom Like, što je goruće pitanje, nego govorimo o prometu i otpadu u Zagrebu. Drugi: dugoročna je šteta, a tu su sukrivci dio medija i neki lijevi komentatori, to što se štrajkaše prikazuje u golemoj većini kao nekakve uhljebe, neprijatelje. Kao da rade nešto na što nemaju pravo. A štrajkbrehere, koji su do sada u povijesti uvijek bili prikazivani kao dno dna (moralno, ljudsko, kolegijalno, kako god hoćete) kao superheroje.“
Usporedba s početkom pandemije
Kaže da ga cijela situacija podsjeća na rane dane pandemije i tadašnjeg ministra zdravstva, Vilija Beroša.
„Mene to podsjeća na Vilija Beroša i tobože dječje crteže superheroja Vilija iz Stožera. Jedna radnica vozi, ona ne štrajka, što je njezino pravo, i dobiva poklon, zahvaljuje i maše, podržava gradonačelnika.“
Raspudić dodaje kako bi takva reakcija na štrajk mogla imati negativne posljedice za budućnost.
„Zamislite da je obrnuta situacija: u štrajkaju recimo liječnici i prosvjetari, a rade njih troje od 9.000 i izražava divljenje Andreju Plenkoviću. To je jedna bolesna, nezdrava situacija. Štrajk uvijek mora nositi neku konfliktnu razinu, treba smetati. Čuo sam da će autobusi ići za bolnicu Rebro, jučer nisu išli i to je po meni bio propust organizatora štrajka“, kaže.
„Dogodine nam dolazi kriza“
Dodaje kako dogodine stiže kriza te da nije nemoguće očekivati zamrzavanje plaća i nove štrajkove.
„Nama dogodine dolazi kriza, ljudima neke stvari zvuče apstraktno, ali one su vrlo teške i uskoro će ostaviti posljedice. Plenkovićeva vlada nas je svojim neodgovornim ponašanjem dovela do ruba fiskalne provalije, tri posto deficita. Preko tri posto deficita, a to će nam se izgleda dogoditi iduće godine, i automatski će se aktivirati europski mehanizmi. To znači da će nam europski mehanizmi zamrznuti plaće i mirovine.
Sada zamislite dogodine: raste inflacija, plaće zamrznute i krenu liječnici ili medicinske sestre, bilo tko, u štrajk. Promatrat će ih se kao uhljebe, kao da traže kruha preko pogače. Plenković će izvaditi ovu heroinu, štrajkbrehericu, i pitati zašto HDZ-ovci koji rade nisu heroji“, kaže.
Napomenuo je i kako pregršt negativnih reakcija na štrajk negativno utječe na radnička prava općenito.
„Ova vrsta reakcije dovela je do degradiranja samog pojma štrajka i radničkih prava. Pri tome, ponavljam, ne mora značiti da su oni koji štrajkaju a priori uvijek u pravu. Ali jednostavno se stvorila nezdrava atmosfera i mislim da će posljedice za sve biti jako loše.“
Pitanje Tomaševićeva odnosa prema štrajkašima
Postavio je i pitanje zašto je Tomašević tijekom gradske uprave pod Milanom Bandićem podržavao štrajkaše, a sada tvrdi da neopravdano štrajkaju.
„Čujemo i apsurdne stvari: da su to nekakvi Bandićevci zaposleni u ZET-u, ali kako to da je Tomašević dok je bio aktivist, za vrijeme Bandića, pozivao te Bandićevce na štrajk, a sada oni neopravdano štrajkaju? Ako je tako, znači li to da je tzv. Bandićevim uhljebima bolje pod Tomaševićem nego što je bilo pod Bandićem? Ako je to tako, zašto? Imate šest godina škare i sukno da prekrojite Holding i ta poduzeća. Nema nevinih u ovoj priči, a na kraju ispaštaju građani“, kaže.
"Zagreb nikada nije imao više novca"
Stoga, dodaje Raspudić, smatra da u cijeloj priči postoji puno otvorenih pitanja, ali da je neosporna odgovornost trenutačne gradske vlasti.
„Moguće da će nam doći poskupljenje tramvajske karte i odvoza otpada, a da će gradonačelnik kao izliku reći da traže veće plaće i da Grad mora podići cijene da bi im to omogućio. Ali, s druge strane, Zagreb nikada nije imao više novca na raspolaganju. Pitanje je tko su tu pobjednici i gubitnici, koliko je danas zaposlenih u gradskoj upravi u odnosu na Bandićevo vrijeme, gdje odlazi gradski novac, a da ne bi trebao odlaziti?“, pita se.
„Puno je tu pitanja, ali tu je odgovornost ove gradske vlasti koja nije u prvih 100 dana na vlasti, pa im treba vremena, nego u šestoj godini“, kaže Raspudić.
Plenkovićeva frojdovska omaška
Osvrnuo se i na Plenkovića kojega je povezao s poznatim parapraksisom, tj. omaškama koje je konceptualizirao otac psihoanalize, Sigmund Freud.
"Tu dolazimo do važne stvari. Pitao sam premijera gdje će s tim otpadom, ako će ga odvajati. Odgovorio je da je tu više faza, a da je nulta faza prikrivanje. I još jednom ponovi prikrivanje otpada. Onda sam mu objasnio pojam frojdovske omaške. Teško je lagati, laž i iluzija zahtijevaju stalni intelektualni napor. Istina je jednostavna, ona se bori da izađe. U tome trenutku je iz njega izašla istina, a to je da je njima nulta, temeljna faza prikrivanje, oni cijelu stvar prikrivaju.
Htio je reći da prekrivaju, ali je dvaput rekao prikrivaju. Konačno je rekao istinu, omaškom", kaže.
Pritužba prema EK
Dodao je i kako je vlada zbog otpada u Gospiću prekršila dvije regulative EU, te da će je zbog toga prijaviti Europskoj komisiji.
"U četvrtak ćemo u Saboru nešto prezentirati. Mladi briljantni odvjetnik Matija Bartol, za kojega je javnost čula kada je izborio prava sisačkih policajaca pred europskim sudom, nanio je Damiru Habijanu pravni poraz. Njima je u požaru bila oštećena zgrada u Sisku, pa su morali na posao u Zagreb. Država im nije isplaćivala dodatak koji je morala po zakonu", kaže.
"Isti taj odvjetnik, a to ćemo prezentirati u četvrtak, uočio je važnu stvar: Plenkovićeva vlada prekršila direktive EU. To su pravno vrlo ozbiljne stvari. Idemo s pritužbom Europskoj komisiji. Jedna je o prekograničnom prometu otpada, a druga o zbrinjavanju otpada. Bit će presica u Saboru i novinarima će biti dostupan dokument pritužbe", rekao je Raspudić.
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