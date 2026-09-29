"Zato izraz "u cijelosti" nije moguće izdvojiti iz ostatka sporazuma, nego treba utvrditi zajedničku namjeru stranaka i jesu li doista ponovno ugovorile obvezno pravo zabrane štrajka. Postupak iz članka 214. Zakona o radu ne suspendira sam po sebi štrajk, njegova je srhva utvrdili nužne poslove i to tako da se pravo na štrajk ne onemogući niti bitno ograniči. Ističemo da je prvotuženik sam organizirao nužne intervencije te da je 28. rujna omogućio 20 vozila za ptrebne poslove, dok je tužitelj devet vozila vratio kao nepotrebne", rekao je.