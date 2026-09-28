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Popio čaj od popularne biljke pa doživio dva srčana zastoja: Zdravom 22-godišnjaku ugradili pacemaker
Zdravom 22-godišnjem Austrijancu dvaput je stalo srce nakon što je popio čaj od kratoma, a liječnici su ga uspjeli reanimirati i stabilizirati.
Zdrav 22-godišnji muškarac iz Austrije doživio je srčani zastoj nakon što je popio čaj od kratoma, biljke koja se sve češće koristi zbog svojih stimulativnih i opioidima sličnih učinaka.
Njegov slučaj opisali su liječnici iz Innsbrucka u znanstvenom radu objavljenom u časopisu Wiener klinische Wochenschrift, prenosi Springer.
Doživio dva srčana zastoja
Mladić se iznenada srušio u svom stanu. Cimer ga je pronašao bez svijesti, s grčevima i bez pulsa te odmah započeo osnovno održavanje života.
Liječnik hitne pomoći potvrdio je da je riječ o srčanom zastoju te je nastavljena kardiopulmonalna reanimacija. Nakon četiri minute masaže srca i primjene adrenalina srčana se aktivnost privremeno vratila, no ponovno je došlo do srčanog zastoja. Stabilan srčani ritam postignut je nakon dodatnih osam minuta naprednog postupka oživljavanja.
Muškarac je potom prevezen u bolnicu, gdje je podvrgnut daljnjim pretragama. Snimanje cijelog tijela pokazalo je prijelome prsne kosti i rebara te blage znakove aspiracije, ali nije pronađen drugi uzrok koji bi mogao objasniti srčani zastoj.
Budući da je imao izražen ugriz jezika, liječnici su posumnjali i na epileptički napadaj kao mogući okidač srčanog zastoja.
Konzumirao čaj od kratoma
Početne toksikološke analize nisu pokazale prisutnost alkohola, benzodiazepina, kokaina, amfetamina ni opioida, osim terapijskog fentanila. Nakon što je utvrđeno da je mladić konzumirao čaj od kratoma, provedena je ciljana analiza koja je pokazala povišenu koncentraciju mitraginina, glavnog alkaloida kratoma. Izmjerena koncentracija iznosila je 500 mikrograma po litri, dok je lokalna referentna vrijednost između 20 i 100 mikrograma po litri.
Četvrtog dana liječenja došlo je do nove epizode izrazito usporenog rada srca, pri čemu je broj otkucaja pao na između 25 i 30 u minuti. Opsežna kardiološka obrada nije pokazala strukturne abnormalnosti srca, a genetsko testiranje na poremećaje srčanih kanala i kardiomiopatije bilo je negativno.
Zbog ponavljanja izrazito sporog rada srca liječnici su šestog dana ugradili trajni elektrostimulator srca. Pacijent je iz bolnice otpušten dva tjedna nakon srčanog zastoja, bez neuroloških posljedica i novih poremećaja srčanog ritma tijekom praćenja.
"Kratkom može uzrokovati teške i potencijalno smrtonosne nuspojave"
Autori rada navode da je riječ o prvom slučaju srčanog zastoja u Austriji povezanom s izoliranom intoksikacijom kratomom kod mladog muškarca. Toksikološka analiza krvi potvrdila je povišenu koncentraciju mitraginina.
"Kratom može uzrokovati teške i potencijalno smrtonosne nuspojave", navode autori rada te ističu potrebu za većom kliničkom osviještenošću, boljim informiranjem javnosti i daljnjim istraživanjem sigurnosti mitraginina.
Kratom, odnosno Mitragyna speciosa, tropska je biljka iz porodice kave koja potječe iz jugoistočne Azije. Njezino lišće tradicionalno se koristilo u medicinske svrhe, dok je posljednjih godina sve raširenija rekreativna upotreba zbog stimulativnih i opioidima sličnih učinaka.
U zaključku znanstvenog rada autori navode da je intoksikacija mitragininom najvjerojatniji uzrok srčanog zastoja kod inače zdravog mladića te upozoravaju na mogućnost ozbiljnih nuspojava kratoma.
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