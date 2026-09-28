Popio čaj od popularne biljke pa doživio dva srčana zastoja: Zdravom 22-godišnjaku ugradili pacemaker

Početne toksikološke analize nisu pokazale prisutnost alkohola, benzodiazepina, kokaina, amfetamina ni opioida, osim terapijskog fentanila. Nakon što je utvrđeno da je mladić konzumirao čaj od kratoma, provedena je ciljana analiza koja je pokazala povišenu koncentraciju mitraginina, glavnog alkaloida kratoma. Izmjerena koncentracija iznosila je 500 mikrograma po litri, dok je lokalna referentna vrijednost između 20 i 100 mikrograma po litri.