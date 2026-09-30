Oglas

ZVIJEZDA BUSANA

VIDEO / Zalutali morski pas postao hit u Južnoj Koreji: Oko 600.000 ljudi došlo vidjeti "Bukangija"

author
Hina
|
30. ruj. 2026. 10:14
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
reuters
YONHAP NEWS AGENCY/REUTERS

Morski pas koji je zalutao u luku u južnokorejskom gradu Busanu postao je najnovija atrakcija u zemlji, a gradske vlasti navode da se u protekla dva tjedna okupilo oko 600.000 ljudi kako bi ga vidjeli.

Oglas

Morski pas dužine 3,5 metara prvi je put uočen 18. rujna u uskom plovnom putu u Sjevernoj luci Busana.

Vlasti su u utorak pokrenule spasilačku operaciju nakon što morski pas sam nije pronašao put za povratak u ocean, no taj pokušaj nije uspio.

Obalna straža i druge agencije rasporedile su plovila koja su prskala mlazove vode iza morskog psa kako bi ga lagano usmjerila prema otvorenom oceanu, no on je otplivao dalje od vodenih mlazova, sudeći prema videozapisima koje je objavila televizija Yonhap News.

Vlasti sada planiraju upotrijebiti ribarsku mrežu kako bi u petak pokušali navesti morskog psa izvan kanala, izvijestio je Chosun Daily.

Morski pas postao je prava zvijezda u Južnoj Koreji te je dobio nadimak "Bukangi". Tijekom četverodnevnog praznika Chuseok prošlog vikenda, oko 480.000 ljudi posjetilo je park uz obalu gdje je morski pas zalutao, u usporedbi s uobičajenim dnevnim prosjekom tog parka od oko 2.000 posjetitelja vikendom, navodi se u priopćenju grada Busana i medijskim izvještajima.

U utorak je Busan proglasio morskog psa počasnim ambasadorom za odnose s javnošću tog grada.

I druge su životinjske avanture u prošlosti zaokupljale pažnju Južne Koreje.

Ranije ove godine, vuk koji je pobjegao iz svog ograđenog prostora u južnokorejskom zoološkom vrtu potaknuo je stvaranje "meme kriptovalute", pa čak i poruku zabrinutosti samog predsjednika države.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ