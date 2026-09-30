VIDEO / Zalutali morski pas postao hit u Južnoj Koreji: Oko 600.000 ljudi došlo vidjeti "Bukangija"

YONHAP NEWS AGENCY/REUTERS

Morski pas koji je zalutao u luku u južnokorejskom gradu Busanu postao je najnovija atrakcija u zemlji, a gradske vlasti navode da se u protekla dva tjedna okupilo oko 600.000 ljudi kako bi ga vidjeli.

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Morski pas dužine 3,5 metara prvi je put uočen 18. rujna u uskom plovnom putu u Sjevernoj luci Busana.

Vlasti su u utorak pokrenule spasilačku operaciju nakon što morski pas sam nije pronašao put za povratak u ocean, no taj pokušaj nije uspio.

Trapped Shark Draws Over 600,000 Visitors in South Korea’s Busan | Asia One News



A 3.5-metre shark trapped in a canal at Busan’s North Port has become an unexpected tourist attraction, drawing more than 600,000 visitors.



Nicknamed “Bukang-i,” the shark was first spotted in the… pic.twitter.com/s0B0M4c0oZ — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) September 30, 2026

Obalna straža i druge agencije rasporedile su plovila koja su prskala mlazove vode iza morskog psa kako bi ga lagano usmjerila prema otvorenom oceanu, no on je otplivao dalje od vodenih mlazova, sudeći prema videozapisima koje je objavila televizija Yonhap News.

South Korea embraces a huge shark slowly circling a canal in the country's biggest port city https://t.co/96P8F76rKE pic.twitter.com/4UHiwr76Ca — The Independent (@Independent) September 30, 2026

Vlasti sada planiraju upotrijebiti ribarsku mrežu kako bi u petak pokušali navesti morskog psa izvan kanala, izvijestio je Chosun Daily.

Morski pas postao je prava zvijezda u Južnoj Koreji te je dobio nadimak "Bukangi". Tijekom četverodnevnog praznika Chuseok prošlog vikenda, oko 480.000 ljudi posjetilo je park uz obalu gdje je morski pas zalutao, u usporedbi s uobičajenim dnevnim prosjekom tog parka od oko 2.000 posjetitelja vikendom, navodi se u priopćenju grada Busana i medijskim izvještajima.

On September 18, a 3–4-meter-long shark was spotted in a canal in Busan, South Korea. 🦈🇰🇷

But the most unusual part isn't that a shark was found so close to the city.

It's that it still hasn't left.👀🌊 pic.twitter.com/uKLwHSPRgQ — Beyond Daily (@KieuPhan120820) September 23, 2026

U utorak je Busan proglasio morskog psa počasnim ambasadorom za odnose s javnošću tog grada.

I druge su životinjske avanture u prošlosti zaokupljale pažnju Južne Koreje.

Ranije ove godine, vuk koji je pobjegao iz svog ograđenog prostora u južnokorejskom zoološkom vrtu potaknuo je stvaranje "meme kriptovalute", pa čak i poruku zabrinutosti samog predsjednika države.